Tiramisù, cocktail e pizze arcobaleno: così a Milano ​celebrano la Pride Week

Dal tiramisù al cocktail multicolore, senza dimenticare la pizza speciale. Persino il cibo diventa multicolore a Milano, in occasione della Pride Week, la settimana che celebra il movimento Lgbtq.

Fino a domenica 30 giugno, a Milano si festeggia il 50esimo anniversario dei Moti di Stonewall, la rivolta che diede vita al movimento per l'affermazione dei diritti del mondo arcobaleno. Per le celebrazioni, i locali della città hanno ideato cibi e bevande dedicate agli Lgbt: la Mascherpa, primo locale a servire solo tiramisù, propone dolci composti dal classico mascarpone, unito a frutti di vari colori, che comporranno l'arcobaleno, mentre Dry Milano ha creato un cocktail speciale, lo 009. Anche il Jack Daniel’s Tennessee cambia volto e si tradforma nel Jack Rainbow, con ginger ale, uno spicchio di lime e un sour power, una caramella dai mille colori.

Nuova vita anche per l'hamburger di Burger King che, fino al 29 giugno servirà una versione limitata del Whopper, avvolto da un contenitore arcobaleno, con la scritta "siamo tutti uguali dentro".

E se si ha voglia di dolci arcobaleno, oltre al tiramisù della Mascherba, è possibile gustare una speciale Rainbow Cake, una torta a strati a base di crema colorata, con le tinte dell'arcobaleno. Il dolce sarà disponibile fino al 30 giugno solamente online su Deliveroo da Pasticceria Clivati.

Non è da meno, secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, nemmeno la pizza: sempre per il Dry Milano, è stata creata una pizza speciale e colorata, con fiordilatte, piennolo giallo e rosso, crema di carote e arancia, cipolla di Tropea.