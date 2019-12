Tour della Lombardia e squadra giovane Il rilancio di Forza Italia

Chiara Campo

Un tour nelle Province della Lombardia che partirà da Monza il 24 gennaio e si chiuderà l'8 maggio a Milano, quando mancherà quasi un anno esatto al match per riconquistare Palazzo Marino nel 2021. Un «restyling» anche digitale del partito e una nuova segreteria regionale, più giovane e con un terzo dei posti assegnati a donne. Forza Italia si riunisce questa mattina (a partire dalle ore 9.30 alle 13) al Palazzo delle Stelline per l'evento dal titolo «#Cisiamo. Ripartiamo dalla Lombardia per rilanciare l'Italia e l'Europa» promosso dal coordinatore regionale ed eurodeputato Alessandro Salini per presentare la nuova segreteria lombarda del partito e le novità in vista. «Ascolteremo alcune delle buone prassi di Fi in amministrazione e delineeremo il lavoro e le sfide che ci aspettano nel 2020» sottolinea nell'invito inviato a militanti, eletti e simpatizzanti.

Partendo dalla squadra, il nuovo modello lombardo prevede un organo di coordinamento, la segreteria regionale, composta dal coordinatore Salini e dal vicecoordinatore Fabrizio Sala (già vicepresidente della Regione Lombardia) che saranno affiancati da 24 membri con deleghe operative e due segretari organizzativi. Una squadra più giovane, come si diceva, con un'età media di 35 anni ma dove non mancherà il contributo di esperienza di tanti sindaci e amministratori di lungo corso, e con otto donne.

I nomi? Nel team c'è Marco Bestetti, classe 1987 e già presidente del Municipio 7 e coordinatore dei Giovani di Forza Italia. Si occuperà di Sport e giovani e avrà la delega su «Aree urbane, periferie, professioni, partite Iva». Un segnale forte di apertura alla società civile l'ingresso di Carmelo Ferraro, avvocato e direttore dell'Ordine degli avvocati, presidente dallo scorso aprile di Piattaforma Milano. Avrà due deleghe, Cultura e Commercio. Aveva chiesto una «nuova stagione di rinnovamento» il sindaco di Pessano con Bornago Alberto Villa, che entra nella segreteria lombarda con la delega alla «Formazione politica». Entra Marco Segala, trentun anni e da tre sindaco (giovanissimo) del Comune di San Giuliano Milanese, tra le sue materia ci saranno gli «Enti locali» e Bandi regionali, nazionali, europei». Ci saranno il consigliere comunale e provinciale comasco Davide Gervasoni, l'assessore a Cologno Monzese Francesca Landillo, il consigliere comunale di Cinisello Balsamo Carlo Ciotola e quello di Settimo Milanese Ruggero Delvecchio. Ancora: i bresciani Tiziana Ippolito e Emanuel Piona, i bergamaschi Enzo Lorenzi e Jessica Martino, il vicesindaco di Giussano Adriano Corigliano, il sindaco di Carate Brianza Luca Veggian, la brianzola Claudia Toso, trait d'union tra Fi e Energie per l'Italia, i lecchesi Caterina Loprete e Umberto Locatelli, il lodigiano Marco Salvalaglio, Milly Giannelli in «quota» Pavia, il neo coordinatore provinciale azzurro a Cremona Gabriele Gallina, i mantovani Francesca Policastrese e Stefano Nuvolari, il sindaco di Gorla Pietro Zappamiglio e Lidia Decembrino, consigliera comunale a Pavia.

Terzo atto del «refresh» di Forza Italia sarà l'innovazione digitale: una piattaforma consentirà infatti lo scambio di informazioni e buone prassi tra amministratori azzurri mentre un giornale online consentirà ai rappresentanti del partito di condividere direttamente con i cittadini eventi e news raggiungendo capillarmente il territorio dove operano. E il tour azzurro della Lombardia, come si ricordava all'inizio, partirà da Monza e arriverà a Milano per il lancio della lunga campagna per Palazzo Marino.