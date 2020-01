Travolge scooter e scappa: denunciato

Il sorpasso di due taxi in contromano. Una manovra decisamente ardita se fatta alla guida di un Ranger Rover e per giunta su una strada stretta a due corsie a doppio senso di circolazione del pieno centro di Milano, via Torino. Quindi, nella fretta di rientrare in corsia, il fuoristrada tocca accidentalmente uno scooter che sta viaggiando nella sua stessa direzione di marcia, verso la periferia e lo travolge, fortunatamente solo dopo che dalla sella è caduta una coppia di giovani, entrambi 26enni. Infine la fuga, senza prestare aiuto al ragazzo e alla ragazza finiti sui masselli. Un desiderio di far perdere le proprie tracce che però non ha avuto successo visto che il conducente del fuoristrada è stato bloccato poco dopo nella vicina via Nerino da una pattuglia della polizia locale che si trovava in zona. È così che l'uomo al volante è stato denunciato per omissione di soccorso e mentre il Range Rover gli veniva sequestrato e lui era sottoposto all'etilometro , la coppia andava al Fatebenefratelli in codice giallo, a bordo di due ambulanze.

Questo il bilancio di un incidente tra il Range Rover e un grosso scooter avvenuto qualche minuto poco dopo l'una e trenta della notte tra sabato e domenica. L'esatta dinamica dello scontro è in fase di ricostruzione da parte dei vigili del Radiomobile di via Pietro Custodi, ma i fatti sarebbero sostanzialmente questi. Così come pare non suscitino alcuna preoccupazione le condizioni dei due ragazzi caduti dallo scooter che sarebbero già stati dimessi dall'ospedale dopo avervi trascorso la notte e la mattinata di ieri.

Intanto una bimba di 8 anni ieri pomeriggio è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Niguarda dopo che, investita da una vettura, è finta sul cofano e ha sfondato il parabrezza procurandosi un brutto trauma cranico e varie fratture al torace. Il fatto è successo poco prima delle 16.30 all'angolo tra viale Lazio e la grossa rotonda di piazzale Libia mentre la piccola attraversava la strada a fianco della mamma. Secondo la polizia locale e i soccorritori delle ambulanze giunti sul posto il conducente della macchina ha visto la bimba e la madre solo all'ultimo e non ha potuto evitarle. La donna, che in un primo tempo sembrava essere stata coinvolta nell'incidente, invece non si è fatta nulla mentre sua figlia, che non ha mai perso conoscenza, ha avuto la peggio.