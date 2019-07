Tre ragazzini denunciati per i murales davanti ai licei

Tre indagati, tutti minori, per le scritte omofobe e di stampo neofascista davanti a due istituti superiori cittadini, il liceo Severi-Correnti di via Alcuino e il classico Parini di via Goito. Episodi avvenuti nelle scorse settimane e subito denunciati, con le indagini scattate subito dopo. Mercoledì su disposizione della procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni, gli investigatori della Digos hanno perquisito le abitazioni dei tre giovanissimi che adesso sono indagati come autori di alcune scritte minatorie, omofobe. Uno dei tre è un simpatizzante di Forza Nuova. Il primo episodio incriminato risale alla notte del 24 maggio con un scritta davanti al Severi Correnti. Il secondo episodio è invece del 9 giugno: lo stesso ragazzo, con altri due (uno del 2001 e l'altro del 2003, entrambi incensurati), hanno disegnato, sull'asfalto davanti al liceo Parini svastiche, rune e croci celtiche.

RC