Tre titoli, lo boxe torna al Palalido

Come una volta. Torna la grande boxe nel nuovissimo Palalido. Torna stasera sul ring allestito all' Allianz Cloud in Piazzale Stuparich e con la diretta su Dazn, con una serata che vedrà protagonisti Daniele Scardina che difenderà il titolo internazionale IBF dei pesi supermedi in uno scontro tutto italiano con Alessandro Goddi nella stessa notte in cui Francesco Patera difenderà il titolo europeo dei pesi leggeri contro Paul Hyland Jr.

Francesco Patera ha vinto il titolo europeo contro il pugile di Newcastle Lewis Ritson lo scorso ottobre con una meritata decisione a maggioranza che ha visto il belga-italiano riprendersi la cintura che aveva perso contro Edis Tatis prima di fare una difesa vittoriosa contro il francese Marvin Petit a febbraio. Il 26enne è onorato di combattere nella terra dei suoi genitori per la prima volta in carriera e promette una grande prestazione per conservare il titolo europeo ed avere le carte in regola per puntare al titolo mondiale. Paul Hyland Jr. ha subìto la sola sconfitta della carriera contro Lewis Ritson a Newcastle nel tentativo di conquistare il titolo britannico dei pesi leggeri, ma viene da due vittorie consecutive contro Giovanny Martinez e Miroslav Serban in Irlanda ed è un ex campione europeo IBF.

Il rozzanese Daniele Scardina farà la prima difesa della cintura internazionale IBF vinta lo scorso marzo al Superstudio Più di Milano contro il finlandese Henri Kekalainen. Il pugile residente a Miami è stato portato alla distanza per la seconda volta nella carriera e vuole provare a tornare alla vittoria per ko contro il più esperto pugile sardo Alessandro Goddi. Nel corso della serata, l'imbattuto e talentuoso peso welter calabrese residente a Bergamo Dario Morellosi scontrerà con il belga Steve Jamoye per il vacante titolo WBO global . «Siamo felici di tornare all'Allianz Cloud, che in passato era il Palalido, luogo di grandi ricordi- spiega Salvatore Cherchi, presidente della Opi Since 82- Abbiamo organizzato importanti campionati europei e mondiali in questa famosa arena e la storia continuerà stasera con tre emozionanti titoli» «Sono deliziato di tornare a Milano per questa manifestazione che è la più importante che Matchroom Boxing Italy abbia organizzato finora dichiara l'organizzatore Eddie Hearn Il clou sarà una guerra tutta italiana tra i pesi supermedi Scardina e Goddi e il forte campione d'Europa dei pesi leggeri Francesco Patera farà la sua seconda difesa contro il beniamino di Belfast Paul Hyland Jr. Astri nascenti come Morello, Zucco e Prodan saranno protagonisti di questo ritorno alla fantastica Allianz Cloud, nel passato scena indimenticabili combattimenti italiani. Siamo molto contenti di poter essere tra i primi a ospitare un grande evento sportivo in una struttura che, dopo aver fatto la storia della città di Milano, si rinnova e diventa nuovamente teatro della boxe italiana»

