In treno e in battello sui laghi per riscoprire borghi e storia

I treni sono un sogno che da bambini è fatto di modellini e binari in scala. Ma anche di partenze vere, di viaggi, vagoni, mare e montagne. E' sempre un'emozione viaggiare in treno soprattutto quando si parte per andare in vacanza. E il treno, nonostante negli ultimi anni molte linee siano state tagliate, resta uno dei mezzi più affascinanti e capillari per scoprire e raggiungere i luoghi di villeggiatura. Treni che si avventurano ovunque e fanno rivivere paesi, borghi, valli e montagne. È il viaggio lento che però è il tempo giusto per conoscere, per tornare a meravigliarsi e a riannodare una cultura e una storia popolare che sui binari può essere riscoperta.

Ed è proprio in questa direzione che vanno anche i treni speciali di Trenord proponendo una serie di itinerari integrati per il viaggio in treno e giri in battello sui laghi Lombardi di Como, Maggiore, Garda e Iseo che al viaggio uniscono anche le visite di ville storiche, passeggiate nei suggestivi vicoli dei paesi lacustri ed escursioni naturalistiche. Con il pacchetto di promozione turistica «Discovery Train», Trenord propone idee per una gita fuori porta di una giornata fra le bellezze della Lombardia da raggiungere con il treno da soli, con amici o in famiglia integrando anche la navigazione: «É un'iniziativa che guarda anche alla convenienza- spiega l'azienda di trasporto- con i biglietti speciali di Discovery Train si propongono infatti prezzi convenzionati per il viaggio andata e ritorno in treno da tutte le stazioni in Lombardia, la navigazione sui laghi e la visita a dimore storiche sulle sponde lacustri».

Le sponde del Lario, sia via Lecco che via Como, con Villa Carlotta; il Garda; il lago Maggiore con la splendida Villa Taranto; il lago d'Iseo e Monte Isola: cinque sono le proposte ideate per guidare turisti e viaggiatori alla scoperta delle attrattive turistiche del territorio.

Gli itinerari per i laghi si aggiungono a itinerari «Discovery Train» che portano i viaggiatori a trascorrere una giornata fra arte e cultura nelle città lombarde, a pedalare sulle sponde del Mincio o del Garda o a vivere un'esperienza di trekking sulla Via Francigena, a godersi il divertimento di Gardaland o di grandi eventi, come il Gran Premio di Monza.

I biglietti speciali «Discovery Train» si possono acquistare nelle biglietterie Trenord, presso i punti vendita autorizzati, presso i distributori automatici e online sull'e-Store Trenord al link: store.trenord.it/discovery-train-2 e sul proprio smartphone tramite l'App Trenord, disponibile per iOs e Google Play. Tutti i dettagli sui diversi pacchetti Discovery Train sono disponibili sul sito trenord.it.