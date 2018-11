Il treno in ritardo, la commissione Trasporti è sospesa

Un treno in ritardo come tanti. Ma che ha costretto a sospendere la commissione Trasporti in Regione Lombardia che doveva discutere del bilancio proprio per le infrastrutture e la mobilità regionale.

Come racconta il Giornale di Monza, infatti, la seduta è stata sospesa perché i commissari e i dirigenti avevano un ritardo di oltre 40 minuti a causa dei rallentamenti sul traffico ferroviario.

"Storia triste in diretta", ha raccontato su Facebook il consigliere regionale di centrosinistra Niccolò Carretta (Lombardi civici europeisti), "Commissione Trasporti. Stamattina è in presentazione la parte di bilancio per infrastrutture e mobilità. Seduta sospesa perché commissari e dirigenti regionali sono in ritardo di più di 40 minuti perché ci sono linee Trenord bloccate. Fine della storia triste".