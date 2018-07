Treno uccide due marocchini sui binari

Cosa ci facevano in quel luogo ieri mattina è probabilmente un mistero destinato a restare tale. Stiamo parlando dei protagonisti di una vera e propria tragedia capitata sui binari a 400 metri dalla stazione ferroviaria di San Giuliano Milanese. Due uomini di origine nordafricana sono stati travolti e fatti a brandelli da un treno in transito, da poco partito da Milano e diretto a Mantova. È successo alle 8.50. Sul posto i sanitari del 118 che, però, non hanno potuto far altro che constatarne la morte: troppo violento l'impatto con il convoglio.

Uno dei due morti, identificato subito perché aveva i documenti con sé, è appunto un marocchino di 27 anni, regolare e incensurato, residente con la compagna a San Giuliano. Mentre scriviamo le generalità dell'altro morto sono ancora sconosciute, ma quasi sicuramente si tratta di un connazionale . La circolazione ferroviaria, sulla linea convenzionale Milano-Piacenza, è stata immediatamente sospesa. Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di San Donato, la Polfer e i vigili del fuoco. Trenord ha istituito bus sostitutivi lungo la tratta Rogoredo-Lodi e viceversa. Nessun impatto invece sulla circolazione dell'Alta Velocità, che viaggia su binari differenti.

PaFu