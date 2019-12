In trentasei scuole di Milano gli stranieri sono più degli italiani

Sono ben trentasei le scuole primarie e medie statali di Milano in cui gli alunni stranieri sono più di quelli italiani. I numeri, si sa, parlano chiaro e quelli dell'assessorato meneghino all'Istruzione raccontano che in 23 scuole elementari e in 13 secondarie gli italiani sono in minoranza.

Eclatante, su tutti, il caso dell'istituto in via Pier Alessandro Paravia, in zona San Siro. Qui, infatti, su un totale di 126 iscritti, 115 sono figli di extracomunitari. Insomma, il 91,3% è straniero.

Il caso è stato sollevato, con un interrogazione a Palazzo Marino, dalla consigliere comunale ed europarlamentare della Lega Silvia Sardone: "Dai dati che ho ricevuto dall'assessorato all'Istruzione in risposta a una mia interrogazione comunale, ho scoperto che in ben 36 scuole di Milano (23 elementari e 13 medie) il numero degli alunni stranieri supera quello degli italiani. Cifre che, oltre alle dichiarazioni di facciata del sindaco Giuseppe Sala, dovrebbero far riflettere e approfondire la questione perché ne va della formazione e dell'istruzione dei bambini. È assurdo che tra i banchi di scuola gli italiani spesso e volentieri si sentano gli stranieri della classe, nonostante si trovino nella propria città. Il rischio concreto, ovviamente, è che i programmi rallentino a danno di tutti" .

L'esponente del Carroccio, dunque, commenta i dati: "A Milano ci sono 63 scuole primarie e 39 medie dove la percentuale degli stranieri supera il 30%, con un aumento evidente rispetto allo scorso anno scolastico, quando se ne contavano rispettivamente 58 e 28. Ci sono tre elementari dove le percentuali di stranieri superano addirittura il 70% e in un caso si arriva anche al 91%, mentre per quanto riguarda le medie si supera una volta il 70% e una volta l'80%" . E ancora: "Nel dettaglio, tra le scuole più multietniche di Milano troviamo quelle di via Paravia, dove gli stranieri sono il 91,3% (di cui il 46% non è nemmeno nato in Italia), di piazza Gasparri (77% di stranieri), di via Ravenna (73%): tutte periferie a maggioranza extracomunitaria, dove gli italiani per strada o sui mezzi pubblici si contano sulle dita di una mano ed inevitabilmente anche le scuole finiscono per ghettizzarsi. Per quanto riguarda le medie, alla Vincenzo Russo si tocca l'85% di stranieri, in via Crespi il 70% e in via De Rossi il 69%: scuole dove meno della metà degli alunni sono nati in Italia" .