Truffava i clienti che gli affidavano i risparmi

Tra il 2015 e il 2017 ha gestito i portafogli di una coppia di clienti movimentando una cifra esorbitante, con transazioni che hanno superato i 640 milioni di euro, pur non avendone l'autorizzazione, concessa dagli istituti di credito di riferimento solo agli intermediari bancari ed esclusivamente dietro specifico mandato del cliente. Per questo un consulente finanziario brianzolo di 47 anni di IWBank, - l'istituito di credito online di Ubi Banca- nell'ambito di un'inchiesta durata dal 2015 al 2017 e coordinata del pm milanese Carlo Scalas, è stato denunciato per abusivismo finanziario e truffa dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Milano. Reati che gli sono costati già da due anni la radiazione dall'albo dei consulenti finanziari.

Sono state proprio le Fiamme Gialle giovedì a eseguire un provvedimento firmato dal gip Maria Cristina Mannocci, ovvero il sequestro preventivo dai conti correnti bancari del guadagno illecito del consulente finanziario. L'istituto di credito IWBank, va detto, è però soggetto terzo in questa vicenda, non coinvolto nell'inchiesta e quindi nelle accuse che riguardano solo il 47enne.

Si tratta di oltre quattro milioni di euro, ovvero i profitti-commissioni percepiti in virtù proprio di quegli investimenti che l'uomo nonavrebbe potuto proporre. Il ruolo del consulente infatti si sarebbe dovuto esaurire nella mera promozione. Mansione che l'uomo ha travalicato non solo perché gestiva i risparmi dei clienti senza averne il diritto, ma anche perché li raggirava, finendo per truffarli. Proprio per quegli investimenti promossi - e in virtù dei quali si era arrogato indebitamente il diritto di gestire di fatto il portafoglio clienti - prometteva infatti remunerazioni molto più alte di quanto non avrebbero poi reso in realtà. Fatto di cui peraltro l'uomo era ampiamente a conoscenza.