Tumori al seno, il rosa illumina Palazzo Marino e Palazzo Castiglioni

Il colore rosa illumina questo weekend le facciate di Palazzo Marino, sede del Comune di Milano affacciata su piazza della Scala e Palazzo Castiglioni - in corso Venezia -, sede di Confcommercio Milano (che resterà illuminato per tutto ottobre) per sensibilizzare l’importanza della prevenzione del tumore al seno e difendere la salute delle donne, a fianco di Fondazione Umberto Veronesi.

Sostegno al progetto Pink is Good con cui Fondazione Umberto Veronesi finanzia medici e ricercatori (153 in totale, 42 nel 2019) impegnati nello studio e nella cura del tumore al seno (53mila casi all’anno in Italia), all’utero (oltre 10mila) e all’ovaio (poco più di 5mila). Pink is Good non è soltanto sostegno alla ricerca scientifica d’eccellenza, ma anche educazione alla prevenzione attraverso una corretta informazione e il finanziamento di studi scientifici mirati a capire come prevenire l’insorgenza dei tumori femminili.

Non solo, Milano ospiterà per la sesta volta la PittaRosso Pink Parade, la camminata di 5 chilometri in programma domenica 6 ottobre, con partenza da piazza Castello (ore 10.30). L’evento, anche quest’anno, ha il patrocinio del Comune di Milano. “Nella speranza di vivere una bella domenica di sport ed educazione alla salute, colgo l’occasione per porgere un sentito ringraziamento al Comune di Milano e a Confcommercio per il prezioso contributo nei confronti del sostegno alla ricerca scientifica contro i tumori femminili di Fondazione - afferma il professor Paolo Veronesi, presidente della Fondazione e direttore della Divisione di Senologia Chirurgica dell’Istituto Europeo di Oncologia -. Illuminare questi due palazzi è un gesto encomiabile per ricordare ancora una volta alle donne della città quanto sia fondamentale fare prevenzione”.

Sono circa 100 le imprese delle associazioni rappresentate da Confcommercio Milano che sono al fianco di Fondazione Umberto Veronesi in questa iniziativa. Negli esercizi commerciali coinvolti si trova infatti il materiale informativo sulla campagna e un box di raccolta fondi finalizzata al sostegno di una borsa di studio per un ricercatore della Fondazione. Il personale dei negozi indossa il braccialetto rosa o la spilla che contraddistinguono l’iniziativa. Fino al 10 novembre è inoltre possibile utilizzare i riferimenti di Fondazione Umberto Veronesi presenti su confcommerciomilano.it per inviare un sms solidale al numero 45516.