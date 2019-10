Accerchiato e derubato: così le ladre "spennano" il turista

La metropolitana di Milano può essere pericolosa per un turista di passaggio nella città lombarda. Alcune ladre infatti hanno accerchiato un tedesco che in men che non si dica si è ritrovato più leggero del portafoglio. Tre di loro sono state arrestate, mentre le altre sono riuscite a scappare con il bottino. Come riportato da milanotoday , la brutta esperienza milanese per il turista è avvenuta verso le 15,30 di venerdì 4 ottobre nella metropolitana della Stazione Centrale.

L’uomo, che stava aspettando il convoglio sulla banchina, è stato letteralmente accerchiato da tre donne, una serba di 19 anni e due bosniache, una di 19 e l’altra di 33 anni. Le tre in pochissimo tempo sono riuscite a sottrarre il portafogli che il tedesco aveva in tasca e a estrarre i soldi al suo interno, passandoseli con maestria da una mano all’altra. E darlo infine ad altre complici che si sono dileguate con il bottino. Le tre invece sono state viste e acciuffate dagli agenti della Polmetro che hanno assistito alla scena. Sono così state arrestate e dovranno rispondere dell’accusa di furto aggravato. Magra consolazione per il turista che con tutta probabilità non rivedrà più le sue banconote.

