Turista fa la doccia nuda in pieno centro a Milano: "Non sapevo fosse vietato"

Forse aveva bevuto troppo ed era ubriaca? O forse aveva preso delle droghe? Niente di tutto questo. La turista 25enne francese che ieri sera ha deciso di farsi la doccia nuda sotto i getti della fontana dell'Apple store era sobria. E lucida. È successo in pieno centro a Milano, in piazza del Liberty. Come riporta La Stampa, a chiamare la polizia è stata una passante che ha notato la turista intenta a farsi la doccia. E dire che, tra l'altro, la serata non era neanche delle più calde. Il temporale era da poco finito e, nonostante l'aria fresca, la ragazza si è svestita completamente e poi si è "tuffata" nella fontana.

Le forze dell'ordine, però, sono arrivate troppo tardi e la giovane, nel frattempo, si era già rivestita (usando dei vestiti gentilmente concessi dai passanti) e avviata verso Corso Vittorio Emanuele. Per lei, però, tutto era normale. E anzi, quando è stata fermata dai poliziotti ha affermato: " Non pensavo fosse vietato in Italia, non credevo di aver fatto qualcosa di male ". La questura, inoltre, sottolinea che la giovane era sobria e non aveva né bevuto né aveva preso droghe. Non è escluso che ora venga denunciata per atti osceni in luogo pubblico.