Tutta la spiritualità natalizia in quattro eventi de laVerdi

Beatrice Coppola

Tra pranzi e regali c'è anche un Natale dello spirito. E laVerdi vi offre questa opportunità. All'Auditorium di Milano - 19 e 20 dicembre - arrivano i King's Singers! Il gruppo vocale si esibirà sul palco de laVerdi con «A little Christmas Music», il concerto natalizio tenuto dal celeberrimo ensemble britannico che ha fatto della straordinaria tecnica vocale e del virtuosismo musicale a cappella la sua cifra stilistica riconosciuta in tutto il mondo.

Nelle due serate sarà presentato un programma dedicato alle canzoni tradizionali di Natale, negli arrangiamenti appositamente scritti. Il 21 dicembre, alle 18, invece, laVerdi ripropone un capolavoro della musica barocca, l'Oratorio di Natale per soli coro e orchestra, di Johann Sebastian Bach. Questo lavoro, tanto vasto e grandioso quanto concettualmente omogeneo, si presenta come una cantata divisa in sei parti, una per ciascuna delle sei festività comprese tra il giorno di Natale e l'Epifania. Dalla Natività di Cristo all'Arrivo dei Magi a Betlemme, dall'Adorazione dei Magi al giorno di Capodanno, è un magistrale riassunto spirituale secondo la dottrina evangelica e secondo Bach.

laBarocca, Ensemble Strumentale e Vocale, diretti rispettivamente dai maestri Ruben Jais e Jacopo Facchini, rinnova la tradizione portando in scena all'Auditorium il monumentale capolavoro in forma integrale. Tra la prima e la seconda parte del concerto il bar dell'Auditorium sarà aperto al pubblico per la cena a buffet, su prenotazione, contattando la biglietteria.

Alle 20,30 di domenica 22 dicembre si potranno vivere le atmosfere natalizie anche insieme alle formazioni corali giovanili de laVerdi (Coro di voci bianche e I Giovani de laVerdi) e l'orchestra amatoriale laVerdi per tutti. Il programma della serata affiancherà il Magnificat di John Rutter a una serie di canti tradizionali e carole a tema natalizio.

E per Capodanno? Sarà il direttore musicale dell'Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, il maestro Claus Peter Flor, a dirigere la Sinfonia n.9 di Beethoven, capolavoro che ad ogni ascolto riesce a donare emozioni nuove e imprevedibili. Com'è ormai tradizione da oltre vent'anni, laVerdi brinderà al nuovo anno con il suo pubblico e con Milano, intonando le note immortali del prodigioso Inno alla Gioia, esaltante finale della rivoluzionaria e misteriosa Nona Sinfonia di Beethoven.

Gli appuntamenti all'Auditorium di largo Mahler sono ormai un evento esclusivo e un rito immancabile per Milano.

A completamento di uno scenario di straordinario impatto - con circa 200 persone in scena tra musicisti e orchestrali - anche quattro solisti di fama internazionale: il soprano Valentina Farcas, il contralto Christina Daletska, il tenore Thomas Cooley e il basso Thomas Laske.

Anche quest'anno, laVerdi, per il periodo natalizio, mette a disposizione del pubblico «Abbonatale», vale a dire l'abbonamento libero a 5 concerti, che permette di scegliere tra le proposte musicali della stagione 2019-20.

Ricordiamo che «Abbonatale» è un'idea regalo originale e molto apprezzata, che riscuote sempre molto successo.

Gli abbonamenti si possono acquistare alla biglietteria dell'Auditorium (aperta da martedì a domenica dalle 10 alle 19) oppure online su laverdi.org. Prezzo intero 150, Ridotto 125, Under 30 75. Per ulteriori informazioni rivolgersi in biglietteria (tel 02 83389. 401/402) o scrivere a info@auditoriumdimilano.org