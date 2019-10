Tutti a tavola con il "Cibologo"

Oggi a Milano prosegue il tour di FoodAddiction in Store: tanti eventi dedicati alle bontà gastronomiche del Belpaese, organizzati da iFood e Dissapore, che riapre le porte dei suoi showroom per accogliere gli amanti della buona cucina. Questa volta l'appuntamento è con Marco de Padova, foodblogger milanese di iFood, che porterà in tavola le sue bontà presso lo Scavolini Store Milano Sempione (corso Sempione 39). Le ricette spaziano dalla carne alle verdure e per questa speciale occasione, Marco cucinerà un delizioso panino a base di salmone, chiamato appunto “Pesciolino Rosa”. Durante lo show-cooking gratuito che inizierà alle 17.30, il pubblico potrà aiutare il foodblogger nella fase di preparazione imparando i trucchi del mestiere per creare un panino molto saporito e curato nei dettagli. La cottura del salmone è affidata al Dual Cook Flex, un forno di ultima generazione di Samsung che consente due cotture differenti nello stesso momento. Ma chi è il mago della cucina questa volta protagonista?

Marco De Padova, classe 1968, vive da sempre a Milano ma ha viaggiato parecchio, spostandosi tra Londra, New York e Miami. Dopo anni trascorsi nei locali in qualità di food&beverage manager ha deciso di seguire la sua grande passione: il cibo. Così ha iniziato a parlarne in veste di food blogger e food Pr organizzando Food&Bar Catering di successo. Cucina di frequente sia a casa sia in pubblico in occasione di show-cooking. La sua carta d’identità lo definisce “cibologo e consulente del gusto” ed è sempre alla ricerca di piatti customizzati. Predilige la cucina italiana e ama raccontarla nel suo blog FacciaDaCibo in cui studia le ricette degli amici cuochi e strizza l’occhio agli chef stellati. Last but not least, tutti lo chiamano Il Direttore, rigorosamente con l’articolo.