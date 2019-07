Ubriaco cacciato dalla discoteca investe un buttafuori e fugge

Paola Fucilieri

«Era molto ubriaco. Hanno dovuto mandarlo via dal locale, non si poteva fare altrimenti. E lui si è arrabbiato da morire. Ma che se la prendesse a quel modo, fino a investire un ragazzo della sicurezza, chi se lo poteva immaginare?».

C'era anche un agente della polizia locale di Milano l'altra notte in discoteca, al «Fellini» di Pogliano Milanese, quando intorno alle ore 2,30 all'esterno del locale di via Roma un'automedica e un'ambulanza sono accorse per soccorrere un buttafuori, un marocchino di 34anni, dopo che era stato investito apposta da un giovane uomo alla guida di una Bmw nera. Poco prima, gli addetti alla sicurezza della discoteca avevano allontanato il cliente - un italiano sui trent'anni - perché, per qualche ora, aveva infastidito e disturbato senza sosta altri frequentatori del locale che non l'avevano mai visto prima. Quando il trentenne se n'è andato ha investito volontariamente il ragazzo nordafricano. Che ieri mattina era ancora all'ospedale di Legnano in osservazione per alcune contusioni: ne avrà per 15 giorni. Un lasso di tempo per cui i carabinieri , intervenuti sul posto, non possono procedere a meno che il ragazzo non sporga denuncia (e ieri sera ancora non l'aveva fatto). Attraverso le immagini delle telecamere di via Roma i militari stanno però ugualmente tentando di rintracciare l'uomo della Bmw.