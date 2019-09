Uomo accoltella la sua ex e viene massacrato dal compagno di lei

La scorsa notte un uomo, di origine marocchina, ha assalito e accoltellato la sua ex moglie alla gola. Raggiunto subito dopo dal nuovo compagno della donna, è stato massacrato di botte. Il dipendente 28enne di un locale vicino al luogo dell'aggressione ha cercato di separare i due ma è rimasto gravemente ferito durante una caduta, ha infatti battuto violentemente la testa sull'asfalto. Il fatto è avvenuto ieri sera tardi, lunedì 2 settembre, in via Gramsci, a Busto Garolfo, comune alle porte di Milano. Qui, davanti a un supermercato, si è svolto il tutto.

Secondo quanto ricostruito un 25enne sarebbe arrivato all'entrata del negozio e avrebbe parlato con la ex moglie, sua coetanea, riguardo la custodia del figlio. Armato di coltello avrebbe quindi assalito la donna ferendola al collo. Il nuovo compagno della vittima, poco lontano, si sarebbe quindi avventato sull'aggressore picchiandolo quasi a morte. Il dipendente di un locale adiacente al luogo della violenta colluttazione si sarebbe messo in mezzo per cercare di dividere i due, ma sarebbe stato lui stesso colpito e buttato per terra, sbattendo duramente la testa sul cemento.

Immediato l'arrivo del personale sanitario del 118 a bordo di un'ambulanza e di un elisoccorso. Con loro anche i carabinieri. La donna ferita non sarebbe in pericolo di vita, è stata trasportata in codice giallo al Pronto soccorso di Busto Arsizio. Più preoccupante invece la situazione dell'inserviente accorso, che è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Varese e sarebbe in pericolo di vita.

Quando sono giunti i soccorsi l'uomo aveva perso conoscenza. Ricoverato anche l'accoltellatore, portato in codice giallo all'ospedale di Legnano, sarebbe ferito in modo leggero. In manette invece è finito il compagno della donna aggredita. Da quanto emerso l'unico straniero sarebbe l'ex marito marocchino, gli altri coinvolti nella vicenda sarebbero tutti italiani.

