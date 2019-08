"Uso dei monopattini: si cominci dalla scuola"

Si era schierato subito dalla parte del Comune di Milano, dichiarandosi favorevole allo stop ai monopattini elettrici a noleggio, fino a quando non ci saranno regole certe e per tutti gli operatori. Adesso però il presidente dell'Automobile Club di Milano, Geronimo La Russa, compie un ulteriore passo in avanti. E propone corsi di educazione stradale a scuola per insegnare ai ragazzi come utilizzare in sicurezza i monopattini elettrici. Corsi di educazione stradale a scuola per insegnare ai ragazzi come utilizzare in sicurezza i monopattini elettrici.

L'amministrazione comunale milanese, dopo aver obbligato gli operatori di micromobilità presenti in città a ritirare i propri mezzi in attesa delle autorizzazioni necessarie, venerdì ha fatto sapere che entro settembre sarà pronto il bando per le società interessate.

«Ci rivolgiamo a Palazzo Marino ma anche alla Regione Lombardia - spiega La Russa - per dare tutta la nostra disponibilità a intraprendere un percorso comune mirato a introdurre momenti di educazione stradale soprattutto per ragazzi che frequentano le scuole medie o i primi anni delle superiori, oltre ad azioni mirate per far capire ai più giovani che non si tratta di un gioco o di un momento di svago, ma di un vero e proprio mezzo di trasporto».

In merito alle ultime decisioni del Comune di Milano sul tema, La Russa si augura che «le regole vengano applicate rigorosamente anche grazie a un severo servizio di controllo da parte delle autorità competenti».

«Valutiamo positivamente - ha dichiarato il presidente dell'Aci di Milano - che il sindaco Sala e la sua giunta abbiano accolto la nostra richiesta di poter utilizzare il monopattino solo nelle piste ciclabili o in zone aperte al traffico con velocità molto moderata. Da parte nostra saremo al fianco dell'amministrazione comunale monitorando la prima fase di sperimentazione e offrendo gli spunti di riflessione elaborati dai nostri tecnici per rendere il più sicuro possibile l'utilizzo di questo strumento».

Già a partire dalla metà di agosto Geronimo La Russa, attraverso un comunicato ufficiale dell'Aci Milano, aveva concordato con il sindaco Beppe Sala sul fatto che non bisognasse farsi prendere da questa moda pericolosa sia per chi il monopattino lo usa, sia per coloro che circolano sulle strade cittadine con altri mezzi o anche a piedi. La Russa aveva quindi sottolineato l'esigenza di una regolamentazione chiara e puntuale che escludesse qualsiasi genere di «fuga in avanti» che rischiava di degenerare anche in tragedie.

