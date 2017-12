Del Vecchio primo azionista di Ieo-Monzino Siederà nel cda

Leonardo Del Vecchio è diventato il primo azionista dello Ieo, superando Mediobanca (14,78%) e Unipolsai (14,37%), finora primo e secondo azionista dell'Istituto di cure oncologiche. Il presidente di Luxottica ha unito le quote di Unicredit e di Rizzoli-Rcs, che aveva il 5,08%, arrivando così a circa il 18,5%.

Il presidente di Luxottica è così entrato nel consiglio di amministrazione dello Ieo, che gestisce i due Irccs Istituto europeo di oncologia, fondato da Umberto Veronesi e Centro cardiologico Monzino.

Del Vecchio, che secondo la rivista Forbes è la seconda persona più ricca d'Italia e la cinquantesima al mondo, era già diventato socio di Ieo con una quota di circa il 18,5% del capitale. Il patron di Luxottica è entrato nello Ieo attraverso la Fondazione Del Vecchio, che dipende direttamente dalla Delfin, la finanziaria di famiglia.

Le quote sono state girate a Del Vecchio da Unicredit, che deteneva il 13,44% delle azioni. In ogni caso, l'istituto bancario è rimasto nell'azionariato dello Ieo con una quota «simbolica», inferiore all'1%. L'ingresso dell'imprenditore nel cda è stato deciso nel corso dell'assemblea che si è tenuta ieri pomeriggio nelle sede di Mediobanca ed è durata circa un'ora. L'assemblea ha anche modificato lo statuto dell'Istituto: adesso esiste un tetto del 30% di possesso azionario per singolo socio e una clausola di prelazione.

SCot