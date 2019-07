Vendita di alcolici fuori orario chiusi discoteca e sette locali

Una discoteca e sette minimarket hanno ricevuto nei giorni scorsi dalla polizia locale l'ordinanza di chiusura temporanea emessa dalla prefettura per aver venduto alcolici fuori dagli orari consentiti dalla legge. In base alle normative vigenti, infatti, la vendita di alcolici e superalcolici è vietata per i locali di ogni genere dalle 3 alle 6 del mattino, mentre per i cosiddetti «esercizi di vicinato» - così vengono definiti i punti vendita al dettaglio con superficie di vendita, alla quale ha accesso la clientela, compresa tra i 150 e i 250 metri quadrati, nei comuni con popolazione superiore ai 10mila abitanti (quindi Milano rientra in questa fascia) - non è ammessa la vendita di alcolici dalle 24 alle 6 del mattino.

Le sanzioni sono scattate dopo un ciclo di controlli effettuati dall'Annonaria, sotto la direzione del comandante della Locale Marco Ciacci, nel corso dei quali i vigili hanno monitorato l'attività dei gestori dei locali e dei negozi e verificato il mancato rispetto delle regole.

Nei primi sei mesi di quest'anno questi controlli hanno portato a 33 multe per un totale di oltre 6mila600 euro, sanzioni dirette principalmente a bar che non avevano rispettato le norme sugli orari di vendita degli alcolici, mentre in un caso proprio in uno questi minimarket aveva venduto alcolici a minorenni.

Quando al titolare di un locale vengono notificate due distinte violazioni nel giro di due anni, la prefettura predispone l'ordinanza di chiusura per sette giorni, che aumentano a quindici se la violazione è stata commessa tre volte in due anni. In questo caso la Locale mette i sigilli al locale.

L'ordinanza di chiusura per sette giorni è stata notificata alla discoteca «Time Club» di via Massarani, al Corvetto e ai minimarket di via Zuretti 2 (zona Gioia-Lunigiana) viale Monte Ceneri 11 (zona Certosa), via Padova 34 e via dei Transiti 1 (Pasteur) mentre per i bar di piazza Firenze 4, via Padova 64 e via Romilli 14 (quest'ultimo sempre al Corvetto) è stata disposta la chiusura per 15 giorni.

«Raccogliamo le segnalazioni che ci arrivano dai cittadini e dai Municipi - ha spiegato la vicesindaco Anna Scavuzzo - che lamentano comportamenti scorretti e illeciti da parte di esercenti, soprattutto la sera e di notte. La collaborazione con la prefettura è costante e condivisi sono gli obiettivi di contrasto all'illegalità che spesso genera anche degrado, e di difesa degli esercenti onesti che rispettano le regole».

PaFu