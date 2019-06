Ventimila bimbi milanesi malnutriti Arriva l'Emporio della Solidarietà

È stato inaugurato ieri a Lambrate, all'interno degli spazi della parrocchia del SS. Nome di Maria (via Pitetri 54) il nuovo «Emporio della Solidarietà» di Caritas Ambrosiana, finanziato dal Programma QuBì -La ricetta contro la povertà infantile- promosso da Fondazione Cariplo, con il sostegno di Fondazione Vismara, Intesa Sanpaolo, Fondazione Romeo ed Enrica Invernizzi e Fondazione Fiera Milano, in collaborazione con il Comune.

Nel nuovo minimarket solidale le famiglie potranno fare la spesa scegliendo i prodotti allineati sugli scaffali come in un normale supermercato, con la sola differenza che alla cassa non pagheranno con il denaro ma con una tessera a punti, assegnata dagli operatori dei centri di ascolto della Caritas a famiglie in difficoltà. Si stima che il punto di distribuzione di via Pitteri 54 potrà inizialmente soddisfare le esigenze di 200 famiglie, segnalate dalla rete dei servizi Caritas, dai volontari delle parrocchie della zona est, grazie al lavoro delle reti di quartiere di QuBì.

L'attivazione degli Empori della Solidarietà - spiega il neopresidente di Fondazione Cariplo Giovanni Fosti - è un tassello sostanziale nell'azione di contrasto alla povertà alimentare».

Nel 2018 sono state 18mila le persone che hanno chiesto aiuti alimentari ai centri di ascolto di Caritas. Il Programma QuBì stima che a Milano un minore su 10 -per un totale di 21mila bambini- non riesce a nutrirsi in maniera adeguata. Nel 2019 saranno aperti due nuovi empori a Lambrate e a Niguarda.

Ieri è partita anche la gara di solidarietà «Carrello Sospeso» per sostenere il nuovo Emporio: i cittadini potranno dare il loro contributo riempiendo un carrello della spesa virtuale sulla piattaforma digitale For Funding di Intesa Sanpaolo. Ogni carrello virtuale sarà trasformato in uno reale da Coop Lombardia. Per ogni somma versata dai cittadini, Fondazione Cariplo si impegna a versare altrettanto per consentire a Caritas di continuare a rifornire l'Emporio. Per chi parteciperà al «Carrello Sospeso» è prevista una speciale ricompensa: con la spesa minima di 20 euro si riceverà un ingresso omaggio allo spettacolo «In concerto con Enzo» di Paolo Jannacci e la sua band (8 luglio, ore 21.30) alla Balera dell'Ortica.

