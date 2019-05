Verga e la lotta alla leucemia infantile

Marta Bravi

Duemila bambini guariti dalla leucemia in 40 anni. È il curriculum del «Comitato Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia del bambino».

Numeri impressionanti che celano storie di famiglie, di bambini e di genitori che arrivano al centro di Monza (via Pergolesi 33) con apprensione e che ne escono nella gran parte dei casi con prospettive di vita serena. Grazie ai progressi compiuti dalla ricerca, oggi più dell'85 per cento dei bambini con leucemia o linfoma guarisce, contro il 30 per cento del 1979.

Il centro, che investe ogni anno 80 milioni di euro nella ricerca, nasce dalla iniziativa privata a favore del pubblico, per offrire a tutti le migliori cure e la possibilità di guarire. Grazie però a una particolare convenzione con la Regione Lombardia, è a tutti gli effetti un ospedale pubblico.

Per festeggiare i 40 anni di lotta comune contro la leucemia infantile, il Comitato ha organizzato una serata al teatro Elfo Puccini (corso Buenos Aires 33). Sul palco questa sera alle 20,30 Nicola Savino con «Luce Mia», lo spettacolo teatrale del Comitato Maria Letizia Verga, con progetto e mise en espace di Bruno Fornasari, testo di Dario Merlini e Alessandro Savarese (eventi@comitatomarialetiziaverga.org). «Luce mia» ripercorre la storia di Giovanni Verga, che, con un gruppo di genitori, ha fortemente creduto in un sogno: quello di lottare contro la leucemia «per guarire un bambino in più».

Nel 1979, quando si è ammalata la piccola Maria Letizia, era solo il 25 per cento dei piccoli a salvarsi. Da qui è partito l'impegno del Comitato. Nel 1982 la sede del reparto di Ematologia pediatrica si trasferisce all'ospedale San Gerardo di Monza, dove viene inaugurata una nuova clinica pediatrica dell'Università di Milano-Bicocca e un nuovo Centro di Ematologia Pediatrica. Nel 1993 inizia la sua attività il nuovo Day Hospital, voluto e finanziato dai genitori, l'anno seguente inizia la sua preziosa attività di Ricerca il Laboratorio Tettamanti, dove si sviluppano nuove cure.