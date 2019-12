Vie, sfilate, aste e libri il compleanno del Milan è una festa senza fine

Diana Alfieri

Sara un compleanno del Diavolo, 120 anni vissuti pericolosamente e una strada ancora lunga da fare, sarà una festa lunga una settimana per i tifosi del Milan, piena di iniziative ed eventi. Molte le iniziative per celebrarlo.

Una via per papà. Sarà uno dei momenti clou di questo compleanno: il 16 dicembre verrà dedicata al fondatore dei Diavoli Herbert Kilpin la nuova rotonda davanti a casa Milan, al quartiere Portello, dove hanno sede la società e il museo rossoneri. «Saremo una squadra di diavoli, i nostri colori saranno il rosso come il fuoco e il nero come la paura che incuteremo ai nostri avversari» era il suo motto. La lunga battaglia cominciata più di vent'anni fa dallo storico milanista Luigi La Rocca trova alla fine il giusto riconoscimento per il papà di una delle squadre di calcio più famose del mondo.

Festa allo stadio. Domenica festa anche a San Siro in occasione della partita con il Sassuolo. Sfileranno i grandi del passato da Arrigo Sacchi a Fabio Capello, da Gianni Rivera, a Franco Baresi, da Dejan Svicevic a Paolo Maldini. Le sorprese, grazie anche alla collaborazione di Radio rossonera, non mancheranno. Nel post partita grande cena di gala con più di 600 invitati,

Quanti libri. Due i libri ufficiali, Sempre Milan di Umberto Zapelloni e Carlo Pellegatti, edito da Skira, e Milan 120 pubblicato da La Gazzetta dello Sport. Ma all'Auditorium Calamandrei oggi alle 18 l'Associazione milanisti 1899 presenta altri quattro libri: Milan gli eroi della Bombonera di Gianandrea Bungaro; Ac Milan 1899, Le Storie di Michele Ansani, Gino Cervi, Claudio Sanfilippo e Gianni Sacco; Ronaldo contro Papà. Storie di calcio raccontate davanti alla Play di Edoardo Maturo e Giorni da Milan di Comunque Milan. A giorni l'uscita del 3o volume della rivista 120 Milan.

Su internet. La società lancia un hashtag, #Passion120, che sui social network svilupperà la campagna «A History of Pass120n» per celebrare la sua storia, che conta 18 Scudetti, 7 Champions League, 5 Supercoppe Europee, 7 Supercoppe Italiane, 5 Coppe Italia, 2 Coppe delle Coppe, 3 Coppe Intercontinentali e un Mondiale.

Glorie gemelle. Insieme al Barcellona, che celebra anch'esso i 120 anni,nasce il progetto comune «Legends of Style», un tour mondiale dove le Glorie dei due Club si incontreranno in match di esibizione in diverse città del mondo. Il tour verrà presentato nel dettaglio a Milano martedì 17 dicembre. con la presenza di diversi campioni rossoneri e blaugrana. Nell'occasione sarà definito il calendario del tour mondiale.

Ufficio postale. Sempre oggi all'Auditorium Calamandrei di via Correggio 43, apre l'ufficio postale rossonero dove verranno distribuite in offerta libera delle cartoline che riproducono una xilografia di Edoardo Fontana: potranno essere annullate attraverso uno stampo personalizzato dell'Associazione.

La tomba del capitano. Alle 14,30 di oggi una delegazione di Milanisti 1899 si recherà alla tomba di Marco Sala, capitano del Milan degli anni 1915/1916 per deporre un omaggio floreale ed una fascia da capitano.

Asta benefica. Grazie al contributo di Fondazione Milan verrà battuta all'asta oggi al Calamandrei una maglia del Milan autografata da Franco Baresi. I proventi della giornata verranno devoluti a Fondazione Milan. Così, in occasione del compleanno, saranno i tifosi a fare un regalo al loro Milan.