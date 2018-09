Tra vigne e botti la Valtellina brinda al suo trail

Tra vigne e cantine ma non ci sarà tempo per degustare. I brindisi si faranno alla fine davanti ad un buon piatto di salumi e di prodotti tipici valtellinesi. Tutto pronto per la sesta edizione della Valtellina Wine trail presentata ieri a Milano all'Università Cattolica e che si correrà sabato 10 novembre a Sondrio. Saranno 2500 gli atleti in arrivo da 28 nazioni per sfidarsi tra i vigneti e tra le botti delle aziende vinicole che per l'occasione apriranno le porte al tracciato.

Il Valtellina Wine Trail è una classica della corsa «off road» che si snoda tra i filari e tra le più rinomate cantine della regione su tre differenti tracciati rispettivamente di 42 km (maratona), 21 km (mezza maratona) e di 12 km per gli appassionati che non hanno la preparazione necessaria per affrontare distanze così impegnative su un percorso di montagna. La novità della sesta edizione riguarda l'inizio posticipato alle 14 delle gare da 42 km e da 21 km per consentire agli atleti di correre le fasi finali di entrambe le prove con le luci frontali accese e apprezzare i colori delle vigne al tramonto. L'evento si conclude per tutti come sempre in piazza Garibaldi a Sondrio, con una cena a base di prodotti tipici locali.

«Questa è una manifestazione all'insegna del paesaggio, dello sport e delle eccellenze vitivinicole della provincia di Sondrio- sottolinea l'assessore alla Montagna, Enti locali e Piccoli comuni Massimo Sertori- E'nata con l'intento di promuovere il nostro territorio e raccontare, correndo tra borghi e cantine, i luoghi in cui vengono realizzati i migliori vini valtellinesi Docg. Questa formula rappresenta una combinazione vincente e questa edizione, grazie alle quasi due mila adesioni raccolte, si trasforma in una straordinaria vetrina internazionale». Sport, fatica, territorio e cultura rappresentano il cuore di una sfida sportiva tecnicamente impegnativa ma con un valore aggiunto che va al di là della gara: «Per questo Regione Lombardia sostiene e promuove iniziative come il Valtellina Wine trail che coniuga sport e valorizzazione del territorio di una delle zone più belle della Lombardia- spiega l'assessore allo Sport e Giovani Martina Cambiaghi- E' un evento rivolto a tutti, sia al mondo dell'agonismo, sia a quello degli appassionati. Oltre alla dedizione degli organizzatori il successo di questa gara, che piace e cresce anno dopo anno, è dovuto alla sinergia tra le diverse realtà che la animano, con uno straordinario effetto traino». La gara di 12 chilometri partirà da Castione Andevenno, la mezza maratona di 21 km dal campo sportivo di Chiuro, mentre la maratona di 42 km prenderà il via alle 14 in piazza Cavour a Tirano.

ARuz