Violentata e sequestrata dopo una serata: arrestato marocchino

Aveva conosciuto il suo aguzzino in un locale insieme al gruppo di amici. Non avrebbe potuto immaginare che la sua serata di divertimento si sarebbe trasformata in una notte di violenza. Una donna marocchina è stata sequestrata e violentata da un connazionale di 35 anni a Vimodrone.

A distanza di sei mesi dallo stupro, l'uomo, pregiudicato, è stato arrestato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dalla Procura di Monza per i reati di sequestro di persona e violenza sessuale. Lo stupro è avvenuto a febbraio. I due si erano incontrati durante una serata tracorsa in un locale di Agrate Brianza tramite delle conoscenze in comune.

A fine serata il gruppo di amici si è spostato in un appartamento a Vimodrone, del quale lo stupratore aveva le chiavi, dove avrebbe continuato a fare festa. Lì il 35enne, scrive "Il Giornale di Monza", sfruttando il fatto che tutti gli altri si fossero addormentati ha violentato la donna per due volte.

Dopo qualche ora la comitiva se n'è andata dall'appartamento, ma l'uomo ha costretto la vittima a rimanere segregandola in casa. Durante la mattinata, però, la donna è riuscita ad approfittare di un momento di distrazione di lui e a scappare dall'abitazione, correndo a chiedere aiuto e presentare la denuncia ai Carabinieri della Stazione di Vimodrone.

