«Vogliamo che gli ospiti si sentano a casa propria»

Viviana Persiani

Lorenzo Tevini spiega come la sua famiglia abbia coniugato eleganza, qualità e vocazione per trasformarle in arte dell'accoglienza: «Per noi - dice - l'ospitalità non è altro che il modo per fare sentire il cliente a casa. Ecco perché cerchiamo di coccolarlo: cosicché, quando ritornerà alla quotidianità, possa godere dei benefici di un ricordo e di un'emozione rilassanti».

In effetti, il Tevini Dolomites Charming Hotel, 4 stelle che abbina tradizione e passione, sa come prendersi cura dei propri ospiti. Situato nel i piedi delle Dolomiti del Brenta (Daolasa), nella struttura «si respirano le forti tradizioni che contraddistinguono questa terra. Si vive la tranquillità che caratterizza la natura incontaminata, si apprezzano i colori che solo gli elementi e i materiali naturali sanno offrire. Tutto per regalare una piacevole sensazione di benessere, momenti che, ci auguriamo, gli ospiti non dimenticheranno», sintetizza la famiglia Tevini. E sono molte le ragioni per rendere indimenticabile un soggiorno al Tevini. A partire dal Goccia d'Oro Wellness & Relax, uno spazioso centro di 1.000 mq dedicati al relax, ambiente ideale per abbandonarsi a piacevoli momenti rilassanti, affidandosi alle mani esperte di operatori qualificati, che vizieranno gli ospiti con un caleidoscopio di trattamenti wellness, pensati anche per rivitalizzare. Qualche esempio? Il massaggio embrionale in acqua, effettuato nella piscina Botton d'Oro (la piscina privata per condividere con il partner indimenticabili momenti di benessere) o, per la coppia, un piacevole Relax in Love (con trattamento di argilla purificante), il Romeo e Giulietta (dal profumo di candela) e il Bollicine sulla pelle (dedicato agli amanti delle proprietà cosmetiche molto elevate), per citarne alcuni, tenendo conto che nel centro benessere vengono proposte anche soluzioni individuali ed uniche, proprio come si deve sentire il cliente del Tevini.

Ogni vacanza che si rispetti, diventa ancora più piacevole se l'hotel riesce a mettere a disposizione un ottimo ristorante gourmet, capace di valorizzare i prodotti culinari della terra, come quello con saletta romantica e stube in larice trentino. Gli chef accompagneranno gli ospiti in un viaggio fatto di sapori sani e genuini, alimenti freschi di altissima qualità, prodotti tipici locali e a km 0. E, per la notte? Eleganti suite e junior suite ristrutturate, con vista sulle montagne.

E che dire del paesaggio, tra verdi prati, boschi e alte cime, che fanno della Val di Sole la palestra naturale a cielo aperto più completa del Trentino. Sono numerosi i sentieri per il trekking, adatti a qualsiasi tipo di allenamento. La guida di territorio vi accompagnerà alla scoperta dei luoghi più suggestivi e nelle vicine Dolomiti di Brenta, sui sentieri storici della Grande Guerra o a farvi specchiare negli splendidi laghi alpini. Come afferma, con giusto orgoglio, Lorenzo Tevini: «Abbiamo investito molto negli ultimi 10 anni per creare una zona benessere all'altezza delle richieste, camere moderne in stile alpino e spazi comuni. Nonostante ciò, c'è ancora molto da fare nei prossimi anni. Del resto, coniugare wellness, attività all'aperto, trattamenti di benessere è un cocktail ideale che dobbiamo cercare di valorizzare al meglio. Non è semplice stare al passo con i competitor, visto che ormai tutti offrono tutto, andando nella medesima direzione; è ancora più difficile differenziarsi e creare il valore aggiunto. Tuttavia, grazie alla nostra posizione strategica, inizieremo a breve a lavorare per la realizzazione di un laghetto balneabile attorno al quale creare un'offerta privilegiata: una piscina esterna, lo chalet, perfezionando il dipartimento Spa, puntando al meglio».

Per ulteriori informazioni: www.hoteltevini