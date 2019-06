Weekend a tutto live dal Parco Forlanini al party di Radio Deejay

Non c'è che l'imbarazzo della scelta per la musica live di questo primo sabato d'estate milanese, appendice delle manifestazioni legale alla Festa europea della Musica del 21 giugno.

Tre le location: il Milano Innovation District nato nell'Area Expo; il parco Forlanini; e l'ex scalo ferroviario di Porta Romana.

Dei tre happening il principale, «Party Like a Deejay», sarà quello (per altro già «tutto esaurito») in programma dalle parti della scienza Mind, non lontano dal celeberrimo Decumano.

Per la festa dei primi 37 anni di attività del network radiofonico di via Massena, Linus, La Pina, Alessandro Cattelan & soci hanno voluto fare le cose in grande. Sul palco principale, a partire dalle 20, tra gli altri, performance di Mika, Elisa, J-Ax, Thegiornalisti, Ghali, Mahmood, Coez, Maneskin, Achille Lauro e l'ex Sottotono Tormento.

Tra un'esibizione e l'altra di big, i protagonisti storici della radio, come Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso, si alterneranno alla consolle. Dalle prime ore del pomeriggio, poi, sul «Deejay stage» ci saranno anche gli emergenti Coma_Cose e Ex-Otago; e, ancora, Dark Polo Gang, Capo Plaza, Quentin40, RKomi, Chadia Rodriguez, Izi, Giordana Angi, The Kolors, Tish, Alberto Urso e Federica Carta. La chicca? Nicola Savino e Digei Angelo alle prese con un dj-set con un programma rigorosamente Anni Ottanta.

La novità di quest'anno si chiama Love Music Park. Si tratta di una tre giorni gratuita che si chiuderà domenica notte, ospitata al Parco Forlanini. In menù un bel po' di artisti che vanno per la maggiore nel cosiddetto nightclubbing da ballo, anche se ci sarà spazio per la novità del momento, lo yoga beat, che altro non è se non una pratica semplice di movimenti accompagnati da sonorità elettroniche rallentate il giusto.

In cartellone stasera UDJ, ovvero United Deejays, una sorta di supergruppo della dance del quale fanno parte Mattn, Djs From Mars, Marnik, Cristian Marchi, Angemi, Big Fish, mentre domani sera sarà la volta dell'Holi Dance Festival, il festival dei colori.

Infine, nell'ex Scalo Ferroviario di Porta Romana sabato sera targato Social Music City con tre ambasciatori della techno mondiale come il nostro Marco Carola, il tedesco di origini tunisine Loco Dice e il catalano Paco Osuna. A seguire la serata, come sempre, l'aftershow all'Amnesia di via Gatto.