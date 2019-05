Wired Next Fest, dieci anni di eventi per capire il futuro del pianeta Terra

Simone Finotti

Partito quasi da una scommessa, nel giro di dieci anni è diventato un appuntamento immancabile per chi vuole affacciarsi sul futuro con uno sguardo informato e consapevole. È il Wired Next Fest, che spegne dieci candeline confermandosi il più importante festival italiano sulla cultura dell'innovazione: l'anno scorso furono più di 150mila i partecipanti dal vivo e oltre 850mila via streaming, per non parlare del boom sui social.

L'evento, promosso dalla casa editrice Condé Nast e organizzato da Wired Italia, prosegue fino a domani, ai Giardini Indro Montanelli (corso Venezia 55), per raccontare scienza, tecnologia, business, rete, ricerca e innovazione in un'epoca in cui i cambiamenti sono talmente veloci da farci perdere la bussola. Tema portante è il «Futuro» nelle sue caleidoscopiche declinazioni. Il risultato è uno stimolante dibattito a più voci, a cui partecipano grandi nomi del panorama nazionale e internazionale: iniziamo dal ritorno (domani dalle 16.30 alle 17 in collegamento) di Edward Snowden, l'ex tecnico Cia che ha dato il via al Datagate, lo scandalo sul «Grande Fratello» telematico messo in atto all'insaputa dei cittadini. Dai controlli segreti all'enciclopedia libera: se ne parla oggi (ore 16.30) con Jimmy Wales, fondatore di Wikipedia, che racconta il sogno (o l'utopia?) di un Sapere universale. E' un festival da seguire tutto d'un fiato, grazie alla formula dei talk brevi e incisivi: mezz'ora, non di più, per lanciare spunti, discutere idee e tratteggiare punti di vista, perché un'altra ricetta vincente è la pluralità di prospettive.

Lo dimostrano i numerosi eventi di oggi e domani, tutti ad ingresso gratuito nel più puro spirito open, caratteristico della migliore cultura digitale: stamattina, in Sala X, si parla di Rivoluzione della medicina con Lucrezia Lante della Rovere (10.30), poi è la volta della youtuber Sofia Viscardi per ragionare di Nuovi palinsesti digitali. Alle 13 si torna all' Inizio di tutto con il fisico Guido Tonelli, e alle 14 arriva la divertente The Pozzolis Family. Nel pomeriggio, focus sull'informazione con Lucia Annunziata (15.30) e Mario Calabresi (17), e sulla musica, con Levante (17.30) e Giovanni Allevi (18). Alle 18.45 c'è Alessandro Baricco e, in Sala Y, Giovanni Soldini e gli Ex-Otago per un aperitivo ligure. In serata, dalle 20.30, live e dj-set con Berkcan Demir, Priestess, Ivreatronic e Hot Chip. Non da meno il programma di domenica, con Costantino della Gherardesca (Sala X, ore 13), Francesco Montanari (ore 14, con il tecnorinascimento dei Medici), l'étoile Roberto Bolle (alle 15.30, La macchina perfetta), Nina Zilli (alle 16, per Suonare il futuro), Max Pezzali (17, Lo strano percorso) e la scienziata Fosca Giannotti, con Intelligenze artificiali (e umane). Ricco anche il programma di workshop e laboratori alla Wired School, al Wired Lab e al Museo di Storia Naturale. www.wired.it