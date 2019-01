Zappa e Righi: aprono in città i primi due licei «biomedici»

Arriva il liceo biomedico. Sono solo due gli istituti di istruzione superiore che hanno avuto dal Miur l'autorizzazione ad aprire l'indirizzo Biologico a curvatura Biomedica, presso i loro corsi di studio, dal terzo anno. Siamo al Liceo Cremona-Zappa di viale Marche e all'IIS Falcone Righi di Corsico. Hanno presentato domanda circa 170 licei in tutta Italia, ne sono stati ammessi circa 70 licei tra classici e scientifici d'Italia, solo due appunto in Lombardia per il momento.

Obiettivo del corso di studi triennale a frequenza obbligatoria (per cui è richiesta anche la sottoscrizione del patto formativo) da 50 ore annuali potenziare e orientare alle professioni sanitarie, sempre più richieste. Il liceo, infatti, dà accesso alle facoltà di Medicina, Ingegneria biomedica e robotica, Psicologia clinica, Infermieristica, Scienza dell'alimentazione, Fisica Medica e Veterinaria. Un'opportunità per i ragazzi, che potranno essere aiutati a coltivare un «talento scientifico» e a operare un'oculata scelta della facoltà.

«Abbiamo scelto di valorizzare un'esperienza che qualifica e arricchisce ulteriormente la scuola milanese» ha spiegato Yuri Coppi, dirigente dell'Ufficio Scolastico di Milano. Nato in seguito ad un'intesa tra MIUR e Federazione Nazionale Ordine dei Medici e riconosciuto ufficialmente, si tratta di un percorso unico nella struttura e nei contenuti. La sperimentazione nazionale è stata coordinata dal Liceo Scientifico Leonardo da Vinci, di Reggio Calabria.

MBr