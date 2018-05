Abusi e scandali sessuali, Polansky e Cosby espulsi dall'Academy degli Oscar

"Non sono idonei" . Bill Cosby e Roman Polanski sono stati liquidati così dall'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, cioè l'organismo che assegna i premi Oscar negli Stati Uniti. I due sono stati espulsi, a seguito di una riunione del board avvenuta martedì sera, alla luce degli scandali di aggressioni sessuali in cui sono stati coinvolti. "Questa decisione - ha annunciato l'Academy stessa - è stata presa in conformità con gli standard di condotta dell'organizzazione" .

Un tempo volto amato della televisione americana, Bill Cosby è stato accusato di aggressione sessuale da decine di donne e il 26 aprile un jury della Pennsylvania, composto da dodici membri, lo ha riconosciuto colpevole di tre accuse di aggressione sessuale. Nel gennaio del 2004 l'attore oggi 80enne avrebbe drogato e poi molestato Andrea Constand nella sua casa di Filadelfia. Polanski, che vive in Francia, è invece ricercato negli Stati Uniti per lo stupro di una minorenne di 13 anni. Si tratta di un caso che risale al 1977 e da allora non mette piede negli States. Tanto che nel 2003 non ha ricevuto direttamente l'Oscar vinto con Il pianista. Da diversi anni ormai il regista sta provando a negoziare un accordo con le autorità americane.