"Aereo abbattuto da due missili". E Trump: "Errore di qualcuno"

È probabilmente arrivata la svolta sull’incidente aereo avvenuto ieri nei cieli dell’Iran.

Un funzionario del Pentagono, un alto funzionario dell’intelligence statunitense e uno di quella irachena hanno dichiarato a Newsweek che il Boeing ucraino è stato colpito dal missile di una batteria antiaerea iraniana, probabilmente rimasta attiva a seguito dell’attacco missilistico condotto da Teheran contro le forze americane in Iraq.

L’emittente americana Cbs aggiunge che le autorità Usa ormai sono certe: la causa dell’incidente è da attribuire a un missile. Anzi: da due missili, visto che l’aereo pare sia stato colpito da una coppia di Sa-15, seguiti poco dopo da un’esplosione.

Non sono mancate le prime parole di Donald Trump: “ Ho un sospetto. Qualcuno d'altra parte potrebbe aver fatto un errore. L’aereo volava in una zona abbastanza pericolosa e qualcuno potrebbe aver fatto un errore ". “ Non lo so, veramente non lo so, dipende da loro, ad un certo punto dovranno rilasciare la scatola nera. Idealmente dovrebbero darla alla Boeing ma anche se dovessero consegnarla ad un altro Paese andrebbe bene ” ha aggiunto il presidente americano riferendosi agli iraniani.

L’inquilino della Casa Bianca si è lasciato scappare anche una valutazione: “ Qualcosa di veramente terribile, veramente devastante è successo. Stati Uniti si stanno convincendo sempre di più del fatto che l’Iran abbia per errore abbattuto l’aereo ucraino ”.

Ai giornalisti che gli chiedevano informazioni sulla decisione degli Stati Uniti di uccidere Qassem Soleimani, Trump ha spiegato che il generale iraniano aveva intenzione di far saltare in aria l’ambasciata americana a Baghdad. “ Abbiamo preso un mostro totale e lo abbiamo eliminato. Lo abbiamo fatto perché volevano far saltare in aria la nostra ambasciata. Lo abbiamo anche fatto per altre ovvie ragioni, qualcuno è morto, uno dei nostri soldati è morto, delle persone sono state malamente ferite la settimana prima e noi lo abbiamo fatto ”, ha dichiarato il presidente Usa.

Trump ha poi detto di aver già provveduto a piazzare nuove sanzioni su Teheran: “ Lo abbiamo già fatto. Le abbiamo aumentate. Erano già molto importanti ma ora le abbiamo aumentate sostanzialmente ”.

L’Iran respinge ogni accusa

Le autorità di Teheran respingono ogni accusa e affermano che " non hanno senso " le voci su missili iraniani come causa dello schianto. " Numerosi voli nazionali e internazionali volavano contemporaneamente nello spazio aereo iraniano alla stessa altezza e questa storia dell'attacco missilistico contro l’aereo non può assolutamente essere esatta ", si legge in una nota del ministero dei Trasporti iraniano.

L’Organizzazione dell’aviazione civile iraniana ha stilato un rapporto preliminare sull’incidente. L’aereo ucraino stava prendendo fuoco mentre era in volo; il pilota ha provato a tornare indietro senza successo prima di precipitare. “ La traiettoria di collisione indica che l’aereo inizialmente volava verso occidente ma, una volta riscontrato un problema, ha virato a destra e si stava avvicinando di nuovo all'aeroporto quando è precipitato ", ha dichiarato Ali Abedzadeh, capo dell'Organizzazione nel rapporto.

Le scatole nere sono state recuperate ma risulterebbero danneggiate. Abedzadeh ha inoltre aggiunto che l’Iran non ha alcuna intenzione di condividere i dati con la Boeing ma altri Paesi sono invitati a partecipare all’indagine, che nel rispetto della normativa internazionale, deve essere guidata dal Paese dove è avvenuto il disastro.

Le indagini dell’Ucraina hanno portato alla luce nuovi elementi. Kiev non esclude né che il velivolo possa essere stato colpito da un missile antiaereo, né che possa essersi trattato di un attacco terroristico con tanto di esplosione a bordo. Da considerare anche il possibile guasto tecnico al motore e l’errore umano, anche se questo due ultime ipotesi sono ormai defilate.