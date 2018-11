Afghanistan, aperti i negoziati con i talebani ma senza precondizioni

Nessuna condizione preliminare per un negoziato così importante, fatto a porte chiuse. Così, l'Alto Consiglio di Pace afghano, organo creato per avviare il dialogo e il processo di reintegrazione dei talebani e degli insorti nel paese asiatico, si è detto pronto a iniziare i negoziati, con il gruppo fondamentalista, senza però clausole particolari.

A comunicare la decisione Eshan Tahiri, portavoce dell'Alto Consiglio. Che ha spiegato che le autorità afghane, in coordinamento con l'organo, hanno presentato un pacchetto di proposte in cui è stato chiesto ai talebani di iniziare le trattative senza porre precondizioni, nel luogo che sceglieranno. È accaduto a Mosca e, storicamente, questa è la prima volta in cui una delegazione dell'ufficio politico del movimento estremista prende parte a un incontro internazionale di questo livello.