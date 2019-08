Amazzonia, Parmitano lancia allarme: "Fumo visibile da spazio"

Da diverse settimane numerosi incendi stanno devastando l'Amazzonia. Il polmone verde del Pianeta è sempre più in pericolo e ora l'allarme viene lanciato direttamente dallo spazio.

" Il fumo, visibile per migliaia di chilometri, di decine e decine di incendi dolosi nella foresta amazzonica ", ha scritto su Twitter l'astronauta Luca Parmitano che ha postato le foto dallo spazio con il fuoco che sta distruggendo la foresta (guarda la gallery).

Un punto di vista unico che mostra spaventosi incendi. " #noplanetB #MissionBeyond ", ha continuato Parmitano nella didascalia delle quattro foto dell'Amazzonia incendiata.

The smoke, visible for thousands of kilometres, of tens of human-caused fires in the Amazon forest. #noplanetB #MissionBeyond pic.twitter.com/SyoydfJo39