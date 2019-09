Germania, i Verdi plaudono al nuovo governo giallorosso

Se dal ministero degli Esteri francese partono missive indirizzate a Luigi Di Maio, anche dalla Germania i flirt con il nuovo esecutivo giallorosso non sembrano da meno.

Da Berlino al momento non giungono inviti ufficiali per visite od incontri bilaterali, ma filtra tutta la soddisfazione di una buona parte della classe politica tedesca per l’evoluzione della crisi di governo e la nascita del Conte bis.

A parlare esplicitamente a favore dell’esecutivo giallorosso è Robert Habeck, leader del partito dei Verdi, ossia la formazione politica più in crescita in Germania e che dalle prossime legislative è destinata a scalzare l’Spd come movimento di riferimento della sinistra tedesca.

Habeck, in un’intervista rilasciata al quotidiano Die Welt, evidenzia come sia “di necessaria importanza per gli interessi della Germania, e dell’Europa, il fatto che il nuovo governo italiano lavori con successo”. Nelle sue dichiarazioni, il leader dei Verdi si spinge anche oltre: “Auspico che l’esecutivo della Merkel dia pieno appoggio al nuovo governo italiano”.

Dal ruolo di uno del leader dell’opposizione, Habeck consiglia dunque all’attuale cancelliere di lavorare con il Conte bis e di dare ampio credito al nuovo corso italiano.

Da qui poi, arriva una decisa stoccata al leader della Lega Matteo Salvini: “È un piccolo miracolo politico – si legge nell’interivsta – che in Italia da una crisi sia ancora sorta la possibilità di un governo ragionevole, senza Salvini. L'Italia è un paese chiave, pertanto la politica tedesca deve riflettere su come sostenere il governo di Giuseppe Conte”.

Come detto, dal governo tedesco non emergono delle dichiarazioni ufficiali che vanno oltre le frasi di mera circostanza istituzionale, quelle di Habeck sono prese di posizione di un leader dell’opposizione che però danno il senso dell’aria che tira a Berlino in merito alla questione del nuovo esecutivo italiano.

Anche dalla Cdu e dall’Spd, i due partiti attualmente al governo, arrivano dichiarazioni positive sul nuovo governo e volte ad appoggiare senza esitazioni il nuovo corso di Palazzo Chigi. Una circostanza che rafforza l’idea, tra le schiere della Lega, che la forzatura per dare vita al Conte Bis sia arrivata dall’estero. Non a caso Matteo Salvini, anche nelle ultime ore, continua a ripetere che il nuovo governo è voluto da Macron e dalla Merkel.

Tornando alle dichiarazioni di Habeck, emergono alcune curiosità nell’invito finale rivolto alla cancelliera tedesca che, paradossalmente, non è poi così lontano dalla linea salviniana: “Se cresce l’Italia è un’ottima notizia per la Germania – dichiara infatti il leader verde – Per tale motivo, non dobbiamo insistere su una rapida riduzione del debito, ma dobbiamo concentrarci su come riportare l'economia italiana a crescere”.

Una frase, quest’ultima, non tanto lontana a quella più volte dichiarata da Salvini durante la sua esperienza all’interno di un governo inviso a Berlino.