Arriva la pizza con il kiwi, l'inventore: "Dall'Italia minacce di morte"

Avete presente la pizza margherita? Pomodoro, mozzarella e basilico fresco. Ecco, "dimenticatela". Ora a spopolare all'estero è una versione esotica. Ma non parliamo della pizza all'ananas, ormai superata. Ma di quella al kiwi. Sì, al kiwi.

L'idea è venuta allo svedese Stellan Johansson che si è fatto mettere il frutto verde sulla margherita al prosciutto. " I pizzaioli pensavano che fossi pazzo ", ha dichiarato l'uomo al The Guardian. L'abbinamento sembra azzardato, ma lui ha spiegato: " A me piace e anche ai miei figli ". Secondo quanto riporta l'articolo del quotidiano inglese, Johansson aveva ricevuto circa 10 kg di kiwi in regalo per Natale da suo fratello. E così ha deciso di sperimentare in cucina. Ed ecco che sulla pagina Facebook dell'uomo sono apparse decine di foto di stravaganti ricette: kiwi con carne di renna, cavolo bianco e perperoni, filetti di pollo al forno ripieni di formaggio e kiwi, kiwi fritti e infine la pizza.

Un abbinamento particolare che ha già fatto il giro del mondo e suscitato l'indignazione di molti, soprattutto italiani. L'uomo aveva infatti pubblicato la foto della pizza appena sfornata su Facebook e il suo post è diventato subito virale. Chi pensava di aver visto tutto dopo la versione hawaiana della pizza (quella con grosse fette di ananas sopra la mozzarella e il prosciutto), ora dovrà ricredersi.