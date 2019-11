Attacco sul London Bridge, il passante misterioso che ha disarmato l'assalitore

Camicia, cravatta e un abito elegante. Forse era appena uscito dal lavoro e stava tornando verso casa. Ma si è imbattuto in un aggressore che questo pomeriggio ha scatenato il panico sul London Bridge.

Nei pressi dello storico ponte, un uomo ha assalito all'improvviso alcune persone con un coltello. " Camminavo sul ponte e ho visto diverse persone che lottavano con un uomo dall'altra parte della strada ", ha spiegato John McManus, giornalista della Bbc. Sono stati infatti proprio i passanti a bloccare l'aggressore e ad evitare che l'attacco si trasformasse in una vera e propria strage: due i morti e dieci i feriti secondo le ultime indiscrezioni (guarda il video).

Tra loro anche un uomo misterioso che, senza farsi prendere dal panico, si è avvicinato all'aggressore ed è riuscito a disarmarlo con l'aiuto di altre persone che cercavano di tenere fermo l'assalitore. Una scena da film, poco prima dell'entrata in azione delle forze dell'ordine. Quando è giunta sul posto, la polizia ha allontanato tutte i presenti e ha aperto il fuoco, colpendo a morte l'aggressore.

Un video, pubblicato su Twitter, mostra la colluttazione tra l'aggressore e diversi passanti. Tra loro si vede anche un uomo in giacca e cravatta che, dopo aver raccolto qualcosa, si allontana dal gruppo. In mano, l'uomo tiene un coltello, con molta probabilità quello usato dall'assalitore per colpire le persone che camminavano sul ponte. Pochi istanti dopo, gli spari della polizia che hanno ucciso l'aggressore.

Così i passanti hanno evitato il peggio e fermato l'aggressore sul London Bridge. Numerosi i video che circolano sui social network e che mostrano la prontezza delle persone. Si sono avvicinati all'uomo (che indossava un giubbotto esplosivo, poi rivelatosi finto) e lo hanno circondato in attesa della polizia.

Il tutto è avvenuto in pochi secondi e ha portato al disarmo dell'assalitore. Poi gli agenti si sono avvicinati al gruppo, indicando a tutti di allontanarsi e lasciare il campo libero. Quando l'aggressore è rimasto terra, un agente a circa un metro di distanza ha preso la mira e ha aperto il fuoco uccidendolo. Su Twitter, il premier Boris Johnson ha poi ringraziato tutti coloro che sono intervenuti per bloccare l'attacco.

I want to thank the emergency services and members of the public for their immense bravery in responding to this suspected terrorist attack at London Bridge.



This is an appalling incident and all my thoughts are with the victims and their families.