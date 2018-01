Bill De Blasio si rifiuta di incontrare Trump: "Politiche razziste"

Il sindaco di New York, Bill De Blasio, ha annunciato di voler cancellare la sua partecipazione all’incontro con il presidente Donald Trump. Insieme a decine di altri sindaci americani, De Blasio era stato invitato a un meeting sulle infrastrutture alla Casa Bianca.

"Non parteciperò all’incontro di oggi in seguito al nuovo attacco razzista del Dipartimento di Giustizia sulle nostre comunità di immigrati" , ha affermato il sindaco su Twitter. Il riferimento di De Blasio è al "no" giunto dalla Casa Bianca sulla proposta bipartisan in tema di immigrazione e in particolare sulla questione dei Dreamers, i bambini nati negli Usa da immigrati irregolare che rischiano di essere rimpatriati entro marzo in seguito all’abolizione delle leggi in loro favore.

I will NOT be attending today’s meeting at the White House after @realDonaldTrump’s Department of Justice decided to renew their racist assault on our immigrant communities. It doesn’t make us safer and it violates America’s core values.