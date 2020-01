Bloomberg annuncia: "Spendo un miliardo pur di battere Trump"

Michael Bloomberg, che si è candidato alle primarie del Partito Democratico statunitense, non è tra i nomi dati in vantaggio dai sondaggi più recenti, ma ha comunque dichiarato di essere disposto a mettere sul piatto un miliardo di dollari pur di far sì che Donald Trump non sia più il presidente degli Stati Uniti. La candidatura del magnate, che è stato anche vicino al Partito Repubblicano, per ora è passata un po' in sordina. Questo annuncio può servire a riposizionarsi o comunque a far parlare di sé e della propria campaign. Ma la strategia dell'imprenditore non è solo personalistica.

L'ex sindaco di New York non si è detto neppure contrario ad una seconda ipotesi: quella di finanziare altri candidati in grado di staccare un biglietto per la nomination presidenziale. Oggi, sul tavolo, persistono soprattutto tre nomi: Joe Biden, che le rilevazioni statistiche, sin dalla discesa in campo dell'ex vice di Barack Obama, piazzano al primo posto del podio; Bernie Sanders, la cui parabola in Iowa e in New Hampshire, i primi due Stati in cui si voterà, sembra essere in ascesa, in specie dopo quanto avvenuto sul fronte medio orientale (Sanders è un rinomato sostenitore del non interventismo); Elizabeth Warren, che dopo aver attraversato un buon "momentum" si è assestata sul terzo gradino in classifica, non riuscendo più a risalire la china. Poi c'è la variabile Pete Buttigieg, che può rappresentare un'alternativa, ma che ha bisogno di estendere il suo raggio d'azione per impensierire i suoi compagni di viaggio. Kamala Harris e Beto O'Rourke, altri due esponenti "presidenziabili", si sono ritirati.

Per tirare le somme è presto. E la capacità finanziaria di Bloomberg può essere un fattore. Lo stesso Donald Trump, del resto, non era stato considerato come un avversario temibile alle scorse primarie repubblicane. La storia è andata in modo diverso. E molti analisti hanno dovuto fare i conti con la realtà. Per lo stesso motivo, Bloomberg non può essere definito fuori dai giochi. Anche perché, rispetto agli altri, l'imprenditore americano è partito tempo dopo. "Dipende se il candidato avrà bisogno di aiuto; se stanno andando molto bene, avranno bisogno di meno. Se non lo sono, ne avranno bisogno di più", ha fatto sapere l'ex primo cittadino della Grande Mela, come riportato dall'Adnkronos. E il riferimento è al "quantum" da poter utilizzare, per se stesso o per gli altri, da qui a novembre, che è il mese del voto.