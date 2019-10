Brexit, l'ultima mossa di Johnson: elezioni il 12 dicembre

Nuovo capitolo nella telenovela Brexit. Il primo ministro britannico Boris Johnson ha annunciato di voler proporre al parlamento di andare a elezioni anticipate il 12 dicembre. Intervistato alla Bbc, il premier ha detto di voler proporre alle Camere un accordo: più tempo per ratificare l'accordo sulla Brexit in cambio delle elezioni anticipate prima di Natale.

La proposta di Johnson dovrebbe essere formalizzata al, parlamento lunedì, ovvero subito dopo che l'Unione europea avrà discusso e poi deciso riguardo un'ulteriore proroga dell'uscita di Londra dopo il 31 ottobre. La questione è estremamente rilevante: se non sarà accettata una proroga, è molto probabile che si realizzerà il cosiddetto no deal. L'impressione del governo britannico è che alla fine l'Unione europea accetterà una nuova estensione dei tempi della Brexit, anche se il primo ministro ha più volte confermato la sua totale contrarietà all'idea che Bruxelles e Londra continuino con questo tira e molla. Johnson, da sempre un fermo sostenitore della Brexit, vorrebbe una chiusura rapida e nei termini previsti. Tuttavia è abbastanza chiaro che questa ipotesi non si realizzerà.