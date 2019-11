Carola, sfida "eco-chic" con Greta Thunberg

Carola Rackete come Greta, beniamina della nuova élite cosmopolita, politicamente corretta e ora anche eco-chic. Il politologo americano Samuel P. Huntington è stato tra i primi, insieme a Christopher Lasch, a notare la progressiva de-nazionalizzazione delle élite, accompagnata da un atteggiamento decisamente favorevole alle identità transnazionali e subnazionali. Non poteva che immaginare che quella spocchia cosmopolita che disprezza il popolo rozzo, fuori moda e provinciale, si fondesse con una sorta di nuovo ecologismo messianico e populista che nel 2018 ha lanciato a livello planetario Greta Thunberg. E con il quale Carola ora "gareggia", ergendosi a nuova paladina dell'ambiente.

"Il mondo che vogliamo", il manifesto eco-chic di Carola Rackete

Il manifesto "politico" della "nuova Carola Rackete, la capitana della Sea Watch, si chiama Il mondo che vogliamo, i cui contenuti vengono anticipati in buona parte nell'intervista a Carola che il Venerdì di Repubblica ha appena pubblicato. C'è tutto il bagaglio ideologico in salsa politically correct di un'attivista appartenente a un'élite privilegiata che fa dell'ecologismo un misticismo para-religioso. " Vediamoci a Vienna, avrò qualche ora libera. A una condizione però: dovete venire in treno, l'aereo inquina troppo " spiega Carola Rackete ai colleghi di Repubblica che le avevano chiesto un'intervista. E già qui verrebbe a fare un appunto: l'aereo inquinerà troppo, ma quale lavoratore potrebbe permettersi - magari vedendo dall'Italia - di passare più di 10 o 15 ore in treno e magari pagando molto di più di una trasferta rispetto a un volo low-cost? A Carola questo sembra importare poco. " Un aereo con un posto vuoto pesa meno, consuma meno carburante, quindi produce meno anidride carbonica " sottolinea nell'intervista.

"Greta? Non possiamo ai bambini certe responsabilità"

Quindi, se avete intenzione di farvi un fine settimane in qualche capitale europea con un volo low-cost, non troverete certo l'approvazione della capitana eco-chic: " Nel mondo che vogliamo gli aere i - osserva Carola - attualmente responsabili del 2 per cento delle emissioni globali ma in crescita, saranno usati pochissimo, e mai per andare in vacanza. Oggi c'è chi vola da Barcellona a Londra nel weekend solo per fare shopping. Questo non dovrebbe più accadere". Qui, però, il suo proverbiale cosmopolitismo liberal va in cortocircuito. Per la classica sostenitrice del mondo senza confini e senza nazioni, infatti, le ferie vanno consumate il più possibile vicino a casa per inquinare il meno possibile. Un'impostazione quasi "sovranista": " Abbiamo davvero bisogno di andare in ferie in Thailandia o possiamo scegliere un' altra meta? So bene che alcuni voli sono necessari, per emergenze o perché non ci sono alternative. Ma, quando si può, vanno evitati. L'aereo è solo uno degli esempi".

Come per Greta Thunberg, anche per l'attivista tedesca non c'è più tempo da perdere. La fine del mondo è vicina e occorre fare qualcosa per frenare i cambiamenti climatici. "E ntro la fine del secolo la temperatura media potrebbe salire di 3-5 gradi: il nostro ecosistema non sarà in grado di adattarsi, l'accesso al cibo e all' acqua potabile diventerà più difficile " spiega a Repubblica. Su Greta Thunberg, Carola lancia tra le righe una piccola frecciatina: " Dipende da noi se quel suo discorso così appassionato alle Nazioni Unite avrà un seguito concreto. Spero che alla fine saranno gli adulti ad attivarsi, non possiamo lasciare ai bambini o ai teenager certe responsabilità ".

Carola, dai migranti alla favola green

Dall'immigrazionismo all'ecologismo gretino il passo è brevissimo. D'altronde il mantra della sinistra chic è sempre lo stesso: i migranti scappano sempre di più dalle loro terre a causa dei cambiamenti climatici, che sono colpa dell'uomo (rigorosamente bianco). In ogni caso Carola è fortunata: a differenza di tanti suoi coetanei italiani - ma anche tedeschi - che ogni giorno devono recarsi in ufficio, piuttosto che in fabbrica per portare a casa lo stipendio, può tranquillamente permettersi di fare l'ecologista di professione e fronteggiare così i suoi sensi di colpa di essere bianca e occidentale. Carola, infatti, è figlia di quella sinistra liberal che appoggia una forma radicale e totalitaria di multiculturalismo che sottovaluta l'importanza di integrare gli immigrati nella cultura nazionale sotto il vessillo dell'antirazzismo militante.

Proviene da quella cultura globalista da figli di papà annoiati che è, a differenza di ciò che lei crede, fortemente elitaria e provoca tensioni sociali soprattutto nei ceti meno abbienti. Perché, alla fine, per quelli come la "Capitana", tutta la colpa è sempre "nostra", dei bianchi occidentali, responsabili delle migrazioni così come dei cambiamenti climatici. E ora Carola si fa portavoce, insieme a Greta, del nuovo millenarismo green e climaticamente corretto. Carola Rackete parla al plurale di un mondo che vogliamo ma, in realtà, si tratta di un lusso di pochi.