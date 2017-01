Chicago violenta, Trump: "Pronto a inviare le forze federali"

Uno dei cavalli di battaglia di Trump in campagna elettorale è stato "legge e ordine". E appena insediatosi alla Casa Bianca fa sapere che è pronto a far intervenire le forze federali a Chicago, se la città non riuscirà a controllare la "orribile carneficina" in corso. Trump si riferisce al recente picco di omicidi che la metropoli affacciata sul lago MIchigan ha fatto registrare. Trump ha annunciato le sue intenzioni su Twitter: "Se Chicago non risolverà l'orribile carneficina in corso, con 228 sparatorie con 42 morti nel 2017 (il 24% più del 2016), manderò i federali".

If Chicago doesn't fix the horrible "carnage" going on, 228 shootings in 2017 with 42 killings (up 24% from 2016), I will send in the Feds! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 gennaio 2017

Il tasso di omicidi della città dell'Illinois è il più alto degli States ed è diventato uno dei cavalli di battaglia del repubblicano durante la campagna elettorale per la Casa Bianca. Trump utilizzò proprio Chicago, terza città per popolazione negli Stati Uniti dopo New York e Los Angeles, come esempio della violenza nelle metropoli e ne incolpò i politici democratici, a livello statale e federale. Tra l'altro Chicago è la città di adozione di Obama. È lì che l'ex presidente poco dopo la laurea andò a dirigere un progetto non profit che assisteva le chiese locali nell'organizzare programmi di apprendistato per i residenti dei quartieri poveri del South Side. Ed è un obamiano, Rahm Emanuel (ex capo di gabinetto alla Casa Bianca), il sindaco di Chicago.

Nel 2016 gli omicidi a Chicago sono stati 762, secondo quanto riporta The Atlantic il 58% in più rispetto al 2015. Si tratta del numero più alto dal 1996 quando furono 796, in anni segnati dall'alto tasso di criminalità nelle città statunitensi.