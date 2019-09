Cina, attacco in una scuola elementare: 8 bambini uccisi e 2 feriti

Tragedia in Cina dove otto bambini sono morti e altri due sono rimasti feriti in una scuola. Come riportato dalle autorità locali, un sospetto di 40 anni è stato arrestato. L'uomo è stato fermato dalla polizia sul posto dopo l'episodio, avvenuto ieri nel villaggio di Chaoyangpo nella provincia di Hubei.

Il governo locale sta facendo ogni sforzo per organizzare il trattamento dei feriti, inclusa la consulenza psicologica. I funzionari non hanno riferito come i bambini siano stati uccisi in quello che è stato definito un "caso criminale".

Bimbi e studenti nel mirino

Le scuole cinesi sono state colpite da numerosi attacchi con coltello negli ultimi anni, costringendo le autorità a rafforzare la sicurezza. Ultimo in ordine di tempo è l'attacco che risale ad aprile, quando un uomo armato di coltello ha ucciso due persone e ne aveva ferite altre due in una scuola elementare nella provincia di Hunan. I feriti erano studenti, ma l'età dei morti non è stata rivelata.

Nell'ottobre dello scorso anno, invece, una donna ha attaccato e ferito 14 bambini con un coltello in un asilo nella provincia sud-occidentale del Sichuan. Nell'aprile 2018, poi, un uomo ha ucciso nove studenti delle scuole medie mentre stavano tornando a casa. Si tratta di uno degli attacchi con coltello più mortali del Paese negli ultimi anni.