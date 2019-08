La Corea del Nord spara ancora: un altro test missilistico

Clima incandescente in Estremo Oriente, dove la Corea del Nord ha lanciato altri due missili scatenando le reazioni di Corea del Sud e Giappone.

A rendere noto il settimo test nordcoreano nell'arco dell'ultimo mese è stato il governo di Seul, secondo cui Pyongyang ha sparato due proiettili non identificati dalla costa orientale del paese verso il Mar del Giappone

I proiettili, spiega l'agenzia sudcoreana Yonhap, dovrebbero essere missili balistici a corto raggio, gli stessi testati nei giorni scorsi. I razzi sono partiti dalla città di Sondok, situata nella provincia di South Hamgyong; il primo alle 6:45 ore locali, il secondo alle 7:02, cioè quando in Italia era ormai notte inoltrata. Hanno volato entrambi per circa 380 chilometri raggiungendo i 97 chilometri di altitudine e toccando una velocità massima di 6,5 mach (circa 8000 chilometri orari).

La Corea del Nord è tornata a sparare missili lo scorso 25 luglio, rompendo una pausa durata 17 mesi. Per quale motivo? Due sono le ragioni che hanno spinto i nordcoreani a riprendere le ostilità: le esercitazioni militari congiunte tra Corea del Sud e Stati Uniti, andate in scena dal 5 al 20 agosto, e la volontà di testare un nuovo tipo di arma.

Le reazioni all'ultimo test di Pyongyang

Le reazioni non sono tardate ad arrivare. I vertici militari della Corea del Sud stanno monitorando la situazione in caso di ulteriori lanci e " sono pronti ad agire ”.

Donald Trump non sembra, invece, essere preoccupato: “ Kim Jong Un è stato abbastanza sincero con me – ha detto il presidente all'Associated Press – A lui piace testare i missili, ma non abbiamo mai stretto un accordo per limitare i missili a corto raggio. Vedremo cosa accadrà ”.