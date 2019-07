David Sassoli è stato eletto presidente del parlamento Ue

Dai primi passi nei quotidiani locali a Strasburgo. David Sassoli è stato eletto presidente del Parlamento europeo alla seconda votazione con 345 voti. La sua è una storia umana e politica legata in maniera indissolubile al Partito democratico e, appena ha preso la parola, ha subito messo in chiaro che lavorerà per "porre fine ai guasti del nazionalismo" . "In questi mesi - ha detto - in troppi hanno scommesso sul declino di questo progetto e dobbiamo avere la forza di rilanciare il processo d'integrazione cambiando la nostra Unione per dare risposte al senso di smarrimento" .

"Ha inizio una legislatura di grande responsabilità perché nessuno può accontentarsi dell'esistente, siamo immersi in cambiamenti epocali" . Alla prima tornata Sassoli si ferma a 325 preferenze. Quei sette voti mancanti arrivano, però, al secondo scrutinio che lo incorona nuovo presidente dell'Europarlamento. Un risultato subito osannato da Nicola Zingaretti e dall'intero establishment del Pd. "Un Italiano del Pd tra le massime figure delle istituzioni europee" , ha esultato Nicola Zingaretti su Twitter. "Il governo Italiano ha fatto danni e ci ha isolato - ha, poi, continuato il segretario nazionale piddì - il Pd c'è e conta, al servizio delle Istituzioni e del nostro Paese" .

Giornalista, già vicedirettore del Tg1, Sassoli è stato vicepresidente del Parlamento europeo nella passata legislatura e capodelegazione del Pd in quella precedente. Gli esordi da giornalista lo vedono però impegnato lontano dai riflettori dei media mainstream. È infatti nelle testate locali e nelle agenzie di Firenze, dove nasce nel 1956, a muovere i primi passi. Fa il vero salto con il passaggio alla redazione romana del Giorno dove, per sette anni, racconta la politica e non solo. Nel 1992 entra in Rai come inviato di cronaca per il Tg3. Il suo volto entra nelle case degli italiani quando inizia a lavorare con Michele Santoro a Il Rosso e il Nero. Nel 1996 gli viene, poi, affidata la prima trasmissione, Cronaca in Diretta, poi passare a condurre, poco tempo dopo, un rotocalco quotidiano del Tg1, Prima. Arriva, quindi, a condurre il Tg1 delle 13.30, poi quello delle 20 e infine, con Gianni Riotta alla direzione, diventa vice direttore della testata della rete ammiraglia del servizio pubblico.