Dazi, Trump minaccia rappresaglie su Bruxelles: "Tasse sulle auto europee"

Donald Trump alza i toni della guerra commerciale. Dopo aver annunciato l'aumento dei dazi su importazioni di acciaio e alluminio, il presidente degli Stati Uniti ha minacciato una nuova tassa sulle auto importate dai Paesi dell'Unione europea. "Se l'Europa vuole aumentare ulteriormente già massicci dazi e barriere imposte alle società americane, che fanno affari lì - ha scritto oggi in un tweet - noi semplicemente applicheremo una tassa alle loro auto che liberamente entrano negli Stati Uniti" .

"Le guerre commerciali fanno bene e sono facili da vincere" . Trump tira dritto. Critiche e attacchi, a quanto pare, non condizionano il tycoon che non cambia idea e direzione dopo l'annuncio dell'imminente varo di nuovi dazi sulle importazioni di acciaio (25%) e alluminio (10%). The Donald ribadisce la linea, illustrata nel meeting con le compagnie del settore, ribadendo l'importanza di proteggere il Paese e i lavoratori americani. "La nostra industria dell'acciaio è in pessime condizioni. Se non hai l'acciaio, non hai una nazione" , ha scritto, ieri, su Twitter spiegando che, "quando un Paese impone dazi del 50% sui nostri prodotti e noi imponiamo dazi pari a zero sugli stessi prodotti che arrivano nel nostro Paese, non è giusto né intelligente" . "Presto daremo inizio a dazi reciproci, così imporremo le stesse tariffe che vengono imposte a noi" , ha continuato ricordando gli "800 miliardi di deficit commerciale" .

Da Bruxelles l'Unione europea ha subito chiarito di essere "pronta a rispondere in modo fermo, rapido e proporzionato" . "Non staremo con le mani in mano mentre l'industria europea viene colpita - ha commentato il vice portavoce capo della Commissione Europea Alexander Winterstein - ma risponderemo in modo rapido e proporzionato, seguendo le regole internazionali in vigore" . Mercoledì prossimo il collegio dei commissari avrà l'opportunità di discutere le contromisure. Il presidente della commissione Europea, Jean-Claude Juncker, ha già fatto sapere che l'Unione europea potrebbe considerare di imporre dazi su famosi prodotti americani, compresi le Harley-Davidson, il bourbon e i blue jeans. "Noi vorremmo una relazione ragionevole con gli Stati Uniti -ha aggiunto - ma non possiamo semplicemente mettere la testa sotto la sabbia" . Da Washington, però, Trump ha fatto presente di essere pronto a vincere questa guerra dei dazi. Con ogni misura.