Ex agente della Cia rivela: "Morto Al Baghdadi, il terrorismo sarà più violento"

"Qualcuno prenderà il posto di Al Baghdadi ". Ne è convinto Robert Bear, un ex agente della Cia ed esperto di Medio Oriente e terrorismo.

La paura è che succeda quello che era accaduto dopo la morte di Bin Laden, fondatore di al Qaeda: lui era stato sostituito da Al Zawahiri e "la spinta terroristica era diventata più violenta e aggressiva ". " Il nuovo Califfo - ha spiegato l'ex agente Bear in un'intervista alla Srampa- sarà sicuramente qualcuno più efficace e pragmatico, o forse più razionale ". È impossibile, però, che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump abbia già un nome: " Si può andare per tentativi, si possono individuare dei capi regionali o dei leader tribali ma forse nemmeno l'Isis, al momento, sa chi sarà la sua nuova guida ".

Secondo l'ex membro operativo della Cia, quindi, l'Isis sopravviverà alla morte di Al Baghdadi: " Potrà cambiare nome, potà avere un nuovo leader e forse una modalità operativa diversa, ma sopravviverà" . Infatti, secondo lui, non sarebbero i leader a trainare "l'estremismo sunnita " e la scomparsa di un capo non significa automaticamente la fine del movimento. L'Isis, al contrario, potrebbe essere rafforzato dall'ascesa dell'Iran, "a cui gli Stati Uniti stanno consegnando il Medio Oriente ": in questo panorama, "l'unico collante per il mondo sunnita è l'estremismo violento ".