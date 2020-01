Femministe contro Sanchez: "Troppo vicino a gay e trans"

In Spagna è in atto un vero e proprio cortocircuito tutto a sinistra fra femministe radicali e mondo Lgbt. Si profila uno scontro, infatti, fra le femministe spagnole vicine al partito socialista più radicali e il mondo queer che guarda invece a Podemos. Il ministro dell’Uguaglianza Irene Montero, membro di Podemos, ha nominato Beatriz Gimeno, dal 2003 al 2007 a capo della Federazione Lgbt spagnola, direttrice dell’Istituto per le donne e la parità e Boti García Rodrigo, settantacinquenne attivista omosessuale, a capo della nuova divisione "Diversità sessuale e Lgbt". Due nomine che hanno fatto infuriare le femministe del partito socialista, che si sono sentite scavalcate.

Le femministe insorgono contro lo strapotere gay e trans

Come riporta La Verità, le femministe spagnole sono perlopiù contrarie alle teorie gender e all'idea " che uno possa dichiararsi uomo o donna a seconda di come si sente ", come ha spiegato un'attivista al quotidiano El Mundo. Secondo le femministe, " con l'assalto al ministero dell'Uguaglianza, i collettivi queer si sono impadroniti di strutture che avevamo impiegato 40 anni a far nostre ". A prendere posizione è quella fetta di mondo femminista contrario all'utero in affitto, che ribadisce il suo no allo sfruttamento delle donne e alla compravendita di bambini. Il fatto che Podemos abbia optato per assumere posizioni vicine al movimento Queer, una tendenza importata dagli Stati Uniti, infastidisce molto le femministe vicine al partito socialista. E che il governo Sanchez si sia piegato su queste posizioni, per compiacere il mondo trans e gay, dimenticando completamente il movimento femminista, è ciò che fa crescere ancora più la rabbia tra le attiviste.

Sempre secondo La Verità, le femministe stanno organizzando proteste in tutto il Paese, anche contro il disegno di legge del Psoe che permetterà già all'età di 16 anni, senza autorizzazione dei genitori, di poter cambiare nome e sesso all' anagrafe. La proposta arriva da Carla Antonelli, socialista, il primo deputato trans in Parlamento, convinta che i pareri degli psicologi siano inutili e discriminanti. Le femministe sono furiose, inoltre, dell'iniziativa del governo di chiamare l'8 maggio non più festa della donna ma dei " corpi femminilizzati ". Un vero affronto per le femministe spagnole.

