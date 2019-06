Il Fondo monetario sgrida Macron: "Debito pubblico troppo alto"

Ora tocca alla Francia a essere tirata per le orecchie dal Fondo Monetario Internazionale (Fmi) per l’elevato debito pubblico.

In queste ultime ore il governo del presidente francese Emmanuel Macron è stato delicatamente rimproverato dal FMI per i livelli “troppo alti” del debito pubblico del paese d’oltralpe, considerato “preoccupante” a medio e lungo termine.

"È necessario procedere con un ambizioso sforzo di bilancio strutturale per mettere il debito su una traiettoria decisa verso il basso" , ha affermato l’istituzione monetaria, guidata da Christine Lagarde, che ha precisato comunque l’assenza di un rischio immediato, dato “l'attuale basso livello dei tassi d’interesse … che (permette) un debito più elevato … (ancora) sostenibile in questa fase … (ma nonostante ciò) l'alto livello del debito offre poca tranquillità". Le sollecitazioni del Fmi derivano soprattutto dall’aggiornamento del quadro economico futuro di Parigi, che prevede una crescita dell’1,3% nel 2019 con un’economia nazionale ancora molto “resiliente” , "in parte grazie alle importanti riforme che sono state attuate negli ultimi anni" .

Ma "i rischi esterni sono aumentati e i problemi strutturali persistono" , ha aggiunto il Fmi, che chiama in causa “l’alto debito pubblico e privato” , “una crescita lenta della produttività" e “una disoccupazione strutturale ancora elevata" . “E’ necessario un consenso sociale attorno alle riforme per affrontare le sfide economiche a lungo termine della Francia e rafforzare la capacità di recupero degli shock" attraverso "uno sforzo sostenuto" .

Le ricette suggerite dall’organizzazione internazionale alla Francia si chiamano riforme. Infatti, il Fmi ha indicato a Macron “l'adozione (urgente) di misure di risanamento che compensino le misure di sgravi fiscali dello scorso aprile" , e l’attuazione di riforme pianificate che consentano di "preservare la redditività delle finanze pubbliche francesi" , come la riforma della pubblica amministrazione, la riforma delle pensioni o la riforma delle indennità di disoccupazione, suscettibili di "produrre risparmi di budget attraverso una revisione delle regole di calcolo" .