Francia, Renaud Camus condannato per aver criticato l'immigrazione

Nuovi guai per lo scrittore francese Renaud Camus. Dopo essere stato condannato per incitamento all'odio razziale nel 2014, il fondatore del Parti de l'In-nocence, autore della "Grande Sostituzione" (Le Grand Remplacement), cioè la colonizzazione della Francia (e più in generale dell'Europa) da parte di migranti islamici, come riporta La Verità è stato nuovamente condannato a due mesi di prigione con la condizionale e a risarcire con 1.800 euro ciascuna delle due associazioni antirazziste costituitesi parti civili, Sos Racisme e la Licra. I giudici gli hanno contestato il reato di "Incitazione pubblica all' odio o alla violenza in ragione dell'origine, dell'etnia, della nazione, della razza o della religione tramite parole, scritti, immagini o mezzi di comunicazione pubblici per via elettronica ".

I magistrati del tribunale di Auch hanno contestato all'intellettuale francese un discorso pronunciato il 9 novembre 2017 a Colombey-les-deux Eglises, per il Conseil national de la résistance européenne, che lo stesso Camus ha condiviso sui social. " L'immigrazione è diventata invasione - ha dichiarato Camus nel discorso incriminato dai giudici - La colonizzazione irreversibile è la colonizzazione demografica, attraverso la sostituzione della popolazione". E ancora: " La sostituzione etnica, il Grande rimpiazzo, sono l'evento più importante nella storia del nostro paese da quando è esistito, poiché con uon altre persone la storia, se continua, non sarà più quella della Francia ". Non ci sono jihadisti francesi, ha sottolineato, e " se sono jihadisti non sono francesi ". Ciò di cui abbiamo bisogno, ha poi spiegato, " è il raduno di tutti coloro che si oppongono all'islamizzazione e alla conquista africana. Ciò che è necessario è un Consiglio nazionale di resistenza, di resistenza europea, perché tutte le nazioni europee sono invitate a guidare al nostro fianco la lotta per la salvezza della nostra civiltà comune, celtica, slava, germanica, greco-latina, giudaico-cristiana ".

Uno spettro ossessiona l'Europa e il mondo, ha infine rimarcato in uno dei passaggi presi di mira dai giudici, " è la sostituzione, la tendenza a sostituire tutto con il suo emulo normalizzato, standardizzato, intercambiabile: l'originale con la sua copia, l'autentico con la sua imitazione, il vero con il falso, le madri con madri surrogate, la cultura con il tempo libero e l'intrattenimento". Apriti cielo. Si può naturalmente non essere d'accordo con le tesi di Camus e il suo nazionalismo "esclusivo", ma da quando sostenere che l'immigrazione rappresenta " un'invasione " è diventato illegale? Che cosa c'è di strano nell'affermare che un'immigrazione incontrollata e selvaggia di immigrati verso un Paese europeo rischia di cambiarlo radicalmente e di stravolgerlo sotto il profilo demografico, della cultura, degli usi e dei costumi? Dobbiamo fare finta che non sia così e che l'identità non esista? O, in ogni caso, affermarlo configura un reato d'opinione?