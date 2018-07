Francia, tornano da Iraq e Siria 77 bambini-soldato dell'Isis

77 bambini provenienti da Siria e Iraq hanno fatto ritorno in Francia dopo avere combattuto e/o essere stati affiliati allo Stato islamico. Lo ha reso noto una sociologa francese Hasna Hussein, citando i dati raccolti dalle autorità francesi che saranno svelati e raccontati nei dettagli in un servizio pubblicato su Le Monde. Secondo il Soufan Center di New York, negli anni circa 2 mila bambini dai 9 ai 15 anni sono stati reclutati dall'Isis, di cui 460 francesi, 350 russi e 118 belgi. Alcuni sono nati e cresciuti nel territorio dello Stato islamico, altri vi si sono recati insieme ai genitori allo scopo di sostenere se non combattere per l'Isis.

Si tratta di un piccolo contingente di bambini-soldato formato da 2 mila unità, tutti tra i 9 e i 15 anni. Le nazionalità più diffuse? Francese (460), russa (350) e belga (118). I due terzi dei bambini di nazionalità francese sono partiti per le zone controllate dallo Stato islamico insieme ai loro genitori, mentre un terzo di loro sono nati in Siria o Iraq Lo scorso febbraio, il premier francese Edouard Philippe aveva citato il rientro di 68 minori, precisando però che il numero avrebbe potuto crescere di molto in futuro.